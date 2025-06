Abascal reduce la protesta del PP a "acto de partido" y les acusa de "estafar" a los españoles por reunirse con Gobierno

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha minimizado este domingo la concentración del Partido Popular en Madrid contra Pedro Sánchez, tildándola de "acto de partido", a la vez que ha reprochado al PP que acuda a la Conferencia de Presidentes presidida por el jefe del Ejecutivo "un día antes de llamar mafia al Gobierno de España".

"Creemos que eso es mucho más que una contradicción, es una gran estafa", ha asegurado el líder de Vox en declaraciones a medios en Francia antes de asistir a una reunión de trabajo de Patriots, que preside el propio Abascal.

Así, Abascal considera que la convocatoria del PP en la Puerta de España contra Sánchez no ha sido "de las manifestaciones más multitudinarias". "Ha sido un acto de partido. Ha habido en España manifestaciones mucho más importantes contra el Gobierno en momentos en los que el Gobierno aún no había hecho cosas tan graves, en momentos en los que aún no se habían destapado los grandes problemas de corrupción", ha reclamado.

"¿Y eso por qué ha sido? Pues porque hay muchos españoles que perciben la estafa del Partido Popular y que no están dispuestos a participar en una mascarada y en un acto político", ha dicho, a la vez que ha reprochado que intervengan en esta concentración los líderes del PP y no se haya dado voz ni a la sociedad civil ni al resto de la oposición.

"No pueden convocarnos precisamente porque no tienen ninguna manera de explicarnos por qué siguen aliados con el Partido Socialista en Bruselas. Yo creo que ese es el gran problema", ha zanjado Abascal.

PACTOS EN BRUSELAS

El dirigente político ha reprochado que las políticas de Pedro Sánchez en España "son políticas pactadas en Europa con el Partido Popular". "Y por eso estamos precisamente aquí, estamos junto a nuestros aliados europeos para derrotar las políticas que 'populares' y socialistas pactan en Bruselas", ha recordado sobre la reunión de Patriots, a la que han acudido, entre otros, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; o el viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini.

Abascal se ha felicitado porque desde Patriots, los partidos aliados de Vox, se ha denunciado "la corrupción de Sánchez" al contrario que "la jefa de Feijóo", la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que a su juicio respalda al Gobierno "con distintas reuniones y con palabras de aliento a Pedro Sánchez".

"El Partido Popular, mientras tanto, estafa a los españoles convocando manifestaciones en España a la vez que mantiene el pacto con los socialistas en Bruselas y acude a la Conferencia de Presidentes un día antes de llamar mafia al gobierno de España", ha denunciado.

En este contexto, Abascal ha dicho que no participará en esa "estafa" del PP y se va a reunir con sus aliados "para hacer todo lo posible, también en el ámbito internacional, contra el sostenimiento de Pedro Sánchez en el poder".

LEGISLATURA LARGA

Abascal ha señalado que la legislatura de Sánchez será "larga" y ha pedido "estar preparados para resistir". "La legislatura es larga no sólo por la desvergüenza del presidente del gobierno, sino por el aliento que el Partido Popular le ofrece en Europa a Pedro Sánchez", ha reiterado.

El líder de Vox ha criticado que el PP "no es coherente en la oposición al Gobierno", porque después de calificar al líder socialista "con palabras gruesas, probablemente preocupados por competir con Vox únicamente", acuden sus presidentes autonómicos a la Conferencia de Presidentes, "a la que no deberían haber acudido".

"No se puede llamar mafia al gobierno de España, como nosotros lo hacemos también por cierto, pero después acudir a una reunión con el Gobierno de España. Nosotros no acudimos a ningún tipo de convocatoria del Gobierno hace mucho tiempo", ha subrayado.

Abascal ha recordado que desde Vox llevan siete años reprochando a Sánchez que lidera un Ejecutivo que es "ilegítimo, incluso que es ilegal, criminal y corrupto", y, ante ello, actúan "en consecuencia".