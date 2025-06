Tellado anima a acudir a la protesta del PP "contra la corrupción" y aboga por pasar "de una mafia a una democracia"

El portavoz del Grupo PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha animado este sábado a acudir a la manifestación convocada por los 'populares' para este domingo en Madrid "contra la corrupción", y ha defendido "devolver la normalidad política, la estabilidad y la decencia a un país y pasar de la mafia a la democracia".

En declaraciones a los medios en Córdoba antes de participar en la Interparlamentaria del PP provincial, ha abogado por "una democracia normal" frente a una "donde el que pierde se aferra al poder con técnicas mafiosas, no gobierna, no aprueba Presupuestos, no legisla y no ejecuta ningún programa más que el de la corrupción".

El dirigente del PP ha acusado al Gobierno de actuar como una mafia: "aferrado al poder, con el Congreso controlado por Armengol para proteger a Sánchez y los intentos de someter al poder judicial con reformas como la ley Begoña o la ley Bolaños".

Frente a lo anterior, ha destacado que el PP ofrece a los españoles democracia, que supone "usar el Gobierno para atender los problemas de los ciudadanos y no para resolver los problemas judiciales de Sánchez".

Agrega que esto mismo lo demostraron ayer los presidentes autonómicos del PP en la Conferencia de Presidentes, "forzando al Gobierno" a hablar de preocupaciones ciudadanas como son la vivienda y la ocupación, la inmigración, la política energética o una reforma del sistema de financiación.

"Nuestra idea de democracia es también limpieza en la rendición de cuentas y un Gobierno que no sea impune y tenga controles y contrapoderes", recalca Tellado, de ahí las propuestas presentadas por Feijóo "para restaurar la decencia en la vida política y hacer una democracia a prueba de sanchistas".

Para hacer posible esta regeneración considera "necesarias" dos cosas: "acabar con una legislatura que solo puede aportar más corrupción, más escándalos y más parálisis, y construir y perfilar la alternativa para que la próxima legislatura sea lo contrario".

"Y esos son los objetivos de las próximas dos grandes citas del PP: la gran concentración de mañana en Madrid, en la que convocamos a personas, no a partidos que crean que ya basta de corrupción y de escándalos; y el Congreso Nacional de julio, donde presentaremos nuestro equipo y nuestro proyecto para ofrecerle una alternativa a nuestro país", apostilla.

Tellado ha defendido que "hay esperanza". "España es mucho mejor que el presidente del Gobierno, que hoy es incapaz de representar a todos los españoles", afirma, al tiempo que sentencia que el país ha puesto de relieve la "mezquindad y el egoísmo de Pedro Sánchez".