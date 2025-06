Condenan a 22 años y medio de cárcel al hombre que asesinó a su esposa ante sus hijos en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 22 años, seis meses y un día de prisión a Youssef J. por el asesinato machista de su esposa Zhour B. en su vivienda de la calle Galera, en el barrio de Pescadería de Almería, delante de sus hijos: dos menores de 9 y 8 años de edad y el bebé de apenas cuatro meses que la mujer sostenía en el momento del crimen, en agosto de 2023.

La sentencia, consultada por Europa Press y que ha sido recurrida en apelación ante el TSJA, recoge el veredicto emitido por unanimidad por un tribunal de jurado que señaló, en base a las pruebas y declaraciones practicadas, que el hombre se había obsesionado con que la víctima "le era infiel", "le iba a denunciar para quedarse con la casa" y "lo iba a meter en prisión", lo que le llevó a degollarla en la cocina cuando ella le daba el biberón a su bebé.

La magistrada Alejandra Dodero ve "proporcionada" la imposición de la pena de 22 años y medio por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de discriminación por género frente a los 25 años solicitados por la Fiscalía y las acusaciones particulares en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados y en el modo en el que tuvieron lugar.

Asimismo, fija una indemnización de 600.000 euros para los tres hijos de la víctima así como otra de 100.00 euros para los padres de la mujer. En este sentido, estima el "inmenso dolor" sufrido ante una pérdida "de difícil cálculo e irreparable".

"No contamos con informes psicológicos pero no cabe duda que el daño moral padecido por los, niños que se han visto privados en su infancia de la figura materna, y en los padres, por la muerte violenta de una hija, son claros y deben ser reparados", expone la magistrada-presidenta para justificar las cuantías.

La sentencia recoge que, debido a sus obsesiones, durante los últimos meses de convivencia el acusado había conminado a la mujer a que "cerrara las ventanas de la casa", toda vez que le "prohibió abrirlas". Tampoco habló de existencia de la su mujer con su jefe, lo que el tribunal advirtió como una señal de "manifestación de desprecio a su condición de mujer".

Así, en la tarde del 7 de agosto de 2023 cuando la mujer estaba en la cocina dando de comer a su bebé cuando el hombre entró en la estancia y agarró un cuchillo de 23 centímetros con el que "de forma repentina e inesperada" degolló a la víctima, quien no tuvo "posibilidad de defensa o reacción alguna" al no esperar el ataque.

El fallo apunta el "sufrimiento innecesario" que el acusado provocó en la mujer a consecuencia de las cuchilladas que la víctima trató de evitar con sus manos. Las heridas, de gran profundidad, ocasionaron su muerte prácticamente en el acto.

La situación hizo que fueran los hijos pequeños de la pareja los que salieran corriendo de casa para solicitar ayuda a los vecinos, quienes alertaron a los servicios de emergencia. La Policía Nacional, al llegar a la vivienda, encontró al acusado con el bebé en brazos, el cual entregó a los agentes antes de ser arrestado.

El jurado rechazó aplicar algún tipo de atenuante por confesión pese a que el hombre --que en el juicio indicó no recordar nada de lo sucedido-- se atribuyó la autoría del crimen, ya que durante la investigación no se mostró colaborativo, toda vez que su confesión "no aportó nada significativo" al ser sorprendido en el lugar del crimen con restos de sangre y junto al cuerpo de la víctima.