Azurmendi (Frigoríficos) deja el balonmano por motivos personales

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 28 may (EFE).- El extremo derecho Javier Iglesias Azurmendi no seguirá la próxima temporada en el Frigoríficos del Morrazo, después de comunicar a la dirección deportiva su deseo de dejar el balonmano profesional por motivos personales.

El jugador, que este curso marcó 33 goles en la liga Asobal con el equipo gallego, llegó a O Gatañal en el verano de 2023 procedente del BM Lalín de Primera Nacional y esta temporada se hizo un hueco en la plantilla del primer equipo.

La dirección deportiva del Frigoríficos intentó que el jugador alargase su estancia en el club una temporada más con una mejora de su contrato, pero también entiende su decisión porque "se debe a razones personales que respetamos", informaron a Efe fuentes del club presidido por Alberto González.

La baja de Azurmendi deja a Jaime Gallardo y al joven Gael Blanco como únicos extremos derecho en la plantilla para la temporada 2025-26, por lo que el nuevo técnico del Frigoríficos, Quique Domínguez, ya ha iniciado la búsqueda de un jugador con experiencia en la Asobal para reforzar esa demarcación. EFE

