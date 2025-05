El Gobierno ha trabajado con Junts y no teme su enfado al aplazarse el catalán en la UE

Madrid, 27 may (EFE).- El Gobierno afirma haber trabajado de la mano de Junts para alcanzar el objetivo de que la Unión Europea aprobara la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego y, al asegurar que esta formación sabe el esfuerzo que se ha hecho, no teme su enfado por no haber prosperado ese reconocimiento este martes.

Así se han expresado fuentes del Ejecutivo después de que se haya pospuesto en Bruselas la votación que estaba prevista para esta jornada al no contar con la unanimidad requerida para hacer oficiales esas lenguas en la UE.

Subrayan que el Gobierno ha estado en contacto continuo con Junts en este asunto y ha compartido con la formación de Carles Puigdemont cómo ha ido evolucionando la situación.

Por ello, recalcan que Junts sabe la verdad, que el Ejecutivo se ha esforzado y lo ha intentado de todas las maneras posibles.

En consecuencia, no creen que vaya a haber un enfado de Junts con el Gobierno al haber ido de la mano en el objetivo que se perseguía.

Las fuentes citadas subrayan que, más allá de Junts, hay una mayoría en el Congreso que avala que las lenguas cooficiales tengan vigencia en Europa.

Pero lamentan que no hayan ayudado las gestiones que afirma que ha hecho el Partido Popular durante el fin de semana para evitar que prosperara.

Ante las reticencias y dudas expresadas por un grupo de socios en la reunión de este martes en Bruselas, han recordado que hay bastantes países europeos en los que gobiernan formaciones integradas en el Partido Popular Europeo.

Admite el Gobierno que siempre ha estado difícil conseguir la unanimidad necesaria para que la propuesta prosperara por las singularidades de cada país y las visiones distintas al respecto.

Pero han recalcado que no era necesario que fuera apoyado por todos los países, ya que bastaba con que se abstuvieran.

El Ejecutivo resalta que nunca ha afirmado que el reconocimiento de las lenguas cooficiales en Bruselas estaba hecho, aunque sí que era moderadamente optimista.

Un optimismo que garantizan que se mantiene porque los contactos que ha habido con otros países ante el debate que había en la capital comunitaria opinan que no han sido negativos.

Es decir, que el Gobierno asume que hoy se ha complicado pero van a seguir trabajando para intentar que salga adelante cuanto antes.

Sí rechaza el Ejecutivo que, en contra de una información del 'Financial Times', se haya presionado a los países bálticos para que apoyaran la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, advirtiendo que España podría retirar a sus militares desplegados en misiones internacionales en el este. EFE