Álvaro García: "Trejo es un líder que no debe faltar en un vestuario"

Madrid, 27 may (EFE).- Álvaro García, extremo sevillano del Rayo Vallecano, se pronunció este martes sobre la situación de su compañero Oscar Trejo y declaró que el argentino es "un líder que no debe faltar en un vestuario" y por eso "ojalá renueve" para seguir en el equipo.

Oscar Trejo, que acaba contrato con el Rayo el 30 de junio, aún no ha renovado con el club vallecano, con el que ha disputado 318 partidos y del que es uno de los emblemas de la afición por su compromiso y veteranía.

"Ojalá renueve. Por nosotros no será. Espero que se solucione su situación contractual porque es un líder que no debe faltar en un vestuario y un compañero increíble. Ojalá la negociación llegue a buen puerto y se quede", dijo Trejo, durante la presentación del balón Puma de la próxima temporada de LaLiga EA Sports.

El extremo rayista, "ya recuperado de la fiesta vivida tras la celebración" por la clasificación para la Liga Conferencia, reconoció que está "disfrutando mucho" el logro conseguido.

"Estoy muy feliz aunque no me lo terminaré de creer hasta que no llegue ese partido de la ronda previa en agosto", confesó.

"Tenemos que disfrutar de la experiencia europea pero el club tiene claro cuál debe ser el objetivo principal y no es otro que la permanencia", expresó el futbolista franjirrojo, al que jugar, por ejemplo, con el Aris Limassol en la previa le parece "bien" pero no con el Nottingham Forest.

"El Nottingham me gusta pero prefiero que toque en la fase de grupos", concluyó. EFE