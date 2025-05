Pepe Álvarez: UGT "perseguirá democráticamente" a los que rechacen las 37,5 horas

Segovia, 27 may (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este lunes de que si el proyecto de Ley que recoge la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y que está tramitándose en el Congreso no sale adelante su sindicato va a "perseguir democráticamente a los grupos parlamentarios" que la rechacen.

En declaraciones a los medios en Segovia, Pepe Álvarez ha dicho: "nosotros vamos a perseguir democráticamente a los grupos parlamentarios que no den soporte a este debate. Democráticamente, ¿qué quiere decir?. Pues quiere decir que cada día se lo vamos a ir recordando, que vamos a animar a que la gente en la calle se lo recuerde, a los diputados y a las diputadas con mucha amistad, con mucho cariño, pero que les digan que hombre, ya está bien, que llevamos desde el año 83 sin reducir el tiempo de trabajo".

El secretario general de UGT ha añadido que no es cierto que esta medida tenga una especial incidencia en la pequeña y medina la empresa porque afecta fundamentalmente a sectores como el comercio, la hostelería, y también a grandes empresas: ¿o Carrefour no es una gran empresa o Mercadona no es una gran empresa?. En ese sentido quiero felicitar a Alimerka por ser la primera que ha dado el paso adelante de firmar un acuerdo con las 37 horas y media", ha dicho.

Y ha advertido de que si la medida no avanza en el Parlamento será necesario intensificar la movilización social: “con respeto, sí, pero también con firmeza”.

Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha respaldado las palabras de Álvarez y ha exigido “pasar de las palabras a los hechos” en materia de condiciones laborales.

Por otra parte, el secretario general de UGT también ha puesto la mirada en la Ley de Desindexación que apuesta por derogar y que "es una exigencia" para el PSOE, mientras que al PP le ha preguntado: "¿Si llega al gobierno, va a quitar esta ley? Quiero escuchárselo, porque eso seguramente nos podría ayudar a despejar algunas de las incógnitas del futuro”.

Y sobre la subida del SMI, el líder sindical ha indicado que existen empresas privadas que "literalmente se están forrando", mientras que otras en el sector público están en un nivel de recaudación bastante razonable como para que aún no se sepa qué va pasar con los salarios este año.

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, quien ha reiterado que la jornada de 37,5 horas es una reclamación “de justicia” para miles de trabajadores públicos de la Comunidad, a los que la Junta “todavía no ha devuelto los derechos arrebatados durante la crisis”. EFECOM

