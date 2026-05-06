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Gavira (Vox) sitúa la 'prioridad nacional' como "requisito" para un acuerdo tras el 17M

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Diego Márquez

Sevilla, 6 may (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha situado la 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas sociales como el "principal requisito" para un eventual acuerdo con el PP tras el 17M. "No es racismo, es puro sentido común", ha defendido.

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En una entrevista con EFE, Gavira ha asegurado que los acuerdos de gobernabilidad entre PP y Vox en Extremadura y Aragón van a "promover desde los parlamentos autonómicos -porque se puede hacer- la modificación de leyes que garanticen a nivel nacional lo que es la 'prioridad nacional".

También van a "establecer", en el marco de las competencias autonómicas, "los criterios y requisitos que aseguren" su cumplimiento, ha explicado Gavira.

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"Otros tendrán que justificar por qué no quieren que los andaluces y los españoles seamos los primeros", ha abundado el portavoz parlamentario de Vox, que ha asegurado que la idea cuenta con el apoyo de simpatizantes tanto del PP como del PSOE.

Si el PP no revalidara la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y requiriera del apoyo de Vox para formar gobierno, el partido de Santiago Abascal considera que "lo importante son las políticas, no los sillones".

"Nosotros, en Andalucía, ya hemos dado sobrada muestra de que los sillones nos interesan lo justo y necesario", ha agregado Gavira.

"El señor Moreno Bonilla ya fue presidente gracias a Vox y hubo incumplimientos. Ahora tenemos más experiencia y lo que hemos visto en Extremadura y en Aragón son acuerdos" que están "claramente determinados" y cuentan con plazos de ejecución.

Tras las elecciones, si el presidente andaluz "no quiere pactar" con Vox, tendrá "otras opciones con las que se sentirá seguramente mucho más cómodo".

Sobre la candidata del PSOE a la presidencia andaluza y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado que "es el último insulto" de Pedro Sánchez a los andaluces.

"Esa señora es la pagadora de los chantajes, la que paga el cheque a Puigdemont y la que habla con Otegi", ha aseverado el candidato de Vox, para quien "la izquierda no tiene ninguna opción" el 17M.

Preguntado por las propuestas de su partido en sanidad, Gavira ha explicado que Vox defiende "un incremento sobresaliente" en los recursos públicos para "una mejor asistencia sanitaria".

"No es de recibo que un MIR en nuestra tierra gane 200 euros menos que la media nacional", ha lamentado el portavoz de Vox, que ha señalado que esos profesionales de la medicina con el tiempo "se van a ir fuera".

"Es inconcebible" que Andalucía sea "la región de España donde más se tarda en operar", ha aseverado el candidato para insistir en que Vox propone medidas para "combatir" las listas de espera.

"En Andalucía no hay un milagro económico, por mucho que el señor Moreno Bonilla piense que eso es así", ha señalado a la par que, en materia de empleo, ha propuesto "mejores condiciones laborales" y "más estabilidad".

A su juicio, hay que "evitar" que los jóvenes "se tengan que ir fuera a ganarse la vida, que es lo que está pasando".

"Pasaba hace 50 años y sigue pasando hoy en día", ha añadido Gavira, quien, en cuanto a políticas de vivienda, ha dicho que "hay mucho suelo secuestrado por las administraciones" y ha abogado por ayudar a quien construye y vende y, "por supuesto", al que compra.

La agricultura es otro de los temas en los que hace hincapié el programa de Vox para las andaluzas, con "rechazo a las políticas que vienen de la Unión Europea" y a la Agenda 2030, así como a las placas solares "en suelo productivo".

También apuesta por el regadío y un fondo de compensación para los productores que se ven afectados por una "competencia desleal y política que viene de Bruselas". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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