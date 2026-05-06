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Una concejal de Vox en Murcia deja el partido tras denunciar la "falta de respeto y educación" del portavoz municipal

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La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia María Guerrero ha anunciado que deja el partido y pasa al grupo no adscrito, denunciando el trato recibido por parte del portavoz municipal, Luis Gestoso, "carente de la más mínima educación y respeto", a la vez que ha criticado la deriva en la formación política, donde se ha dejado de lado la "meritocracia" para contratar "a familiares y parejas de cargos".

En el comunicado, que ha publicado en la red social 'X', Guerrero ha denunciado que Vox está tomando "una deriva" que "no concuerda con los valores y principios" que ella compartía y por los que se afilió en el año 2022. En aquel momento, recuerda que en la formación de Santiago Abascal había "perfiles que animaban al cambio, profesionales que querían cambiar las cosas y no servirse de la política".

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Según ha explicado sobre los motivos de la marcha, la situación en el grupo municipal en el Ayuntamiento de Murcia "era insostenible", por lo que informó "debidamente" al partido del trato recibido por parte del portavoz Luis Gestoso --también miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)--, "carente de la más mínima educación y respeto" hacia su persona, en busca de "una solución interna" sin perjudicar a la formación política "en ningún momento".

"Lamentablemente no fue así, no contactaron conmigo hasta que no estuve de baja médica por ansiedad, es decir, meses más tarde", ha abundado Guerrero, que ha insistido en que intentó resolver "por todos los medios" la situación "de forma interna".

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La hasta hora concejala de Vox en Murcia también ha indicado que el detonante por el que ha decidido abandonar fueron unas declaraciones del nuevo portavoz en la Región, Rubén Martínez, calificando el ambiente en el grupo como "magnífico". "Continuar en el partido sería mirar hacia otro lado cuando se vierten afirmaciones que no son verdad", ha justificado.

"SE CONTRATA A FAMILIARES Y PAREJAS"

En este contexto, Guerrero ha reprochado a Vox que, pese a que siempre se han sentido "orgullosos" por ser diferentes en política, donde se priorizaba la "meritocracia", ahora "se contrata a familiares y parejas de cargos en contra del ideario del propio partidos", además de que hay "personas que miran hacia otro lado cuando están cometiendo conductas inadecuadas contra una compañera". "Considero que la educación y los valores nunca se deben perder y se puede hacer política sin renunciar a los mismos", ha reiterado.

Para la concejala, Vox está perdiendo "perfiles muy válidos y queridos" mientras mantiene a otros "que se han dedicado a la política toda la vida y que, sin la misma, desconozco si tendrían cabida en otra profesión". "Ese no es el Vox al que yo me afilié", ha abundado.

Dicho esto, ha lamentado que el partido se haya visto envuelto en "guerras internas innecesarias y carentes del más mínimo sentido, salvo egos e intereses personales de algunos miembros que no han pensado en el proyecto, sino en ellos mismo". "Esta deriva está generando una imagen difícil de recuperación de no producirse grandes cambios y volver al Vox que éramos, el partido que venía a servir a España", ha escrito.

Por ello, Guerrero ha argumentado que no reconoce al actual Vox y que continuar en el partido sería "avalar unos comportamientos" que no comparte. Seguirá en el grupo de no adscritos en el Ayuntamiento para "mejorar Murcia y España".

De esta manera, la crisis interna en Vox en la Región de Murcia se recrudece tras la salida en los últimos meses de quien era su líder en la comunidad, José Ángel Antelo, y la diputada de la Asamblea Virginia Martínez, que también pasó al grupo mixto en la cámara autonómica.

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