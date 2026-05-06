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María Guerrero, concejal de Vox en Murcia, deja el partido por la "deriva" de la formación

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Murcia, 6 may (EFE).- La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, María Guerrero, ha anunciado este miércoles su salida del partido y su paso al grupo de no adscritos hasta el final del mandato, alegando una “deriva” en la formación que, según afirma, ya no se corresponde con los valores que motivaron su afiliación en 2022.

En un comunicado en redes sociales, Guerrero explica que su decisión llega tras meses de una situación “insostenible” dentro del grupo municipal.

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La edil asegura haber trasladado a la dirección del partido el trato recibido por parte del portavoz de su grupo municipal, Luis Gestoso, que califica de falto de “educación y respeto”, sin obtener respuesta, y no contactaron con ella hasta que estuvo de "baja médica por ansiedad, es decir meses más tarde".

La concejal señala como detonante final unas declaraciones realizadas el pasado 26 de abril por el nuevo presidente de Vox en Murcia, José Manuel Pancorbo, quien describió el ambiente interno como “magnífico”.

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Guerrero sostiene que esa afirmación no se corresponde con la realidad y considera que permanecer en el partido supondría “mirar hacia otro lado”.

En su escrito, también critica prácticas que, a su juicio, contradicen los principios de meritocracia defendidos por la formación, como la contratación de familiares de cargos y la tolerancia ante conductas inadecuadas dentro del grupo.

Guerrero lamenta la pérdida de perfiles “válidos y queridos” y advierte de que las disputas internas están deteriorando la imagen del partido. “Ese no es el Vox al que yo me afilié”, afirma.

Pese a su salida, la concejal asegura que no entregará el acta y continuará desempeñando su labor desde el grupo de no adscritos, con el objetivo de cumplir el encargo recibido en las urnas y trabajar por la mejora de Murcia. EFE

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EFE

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