La Bolsa sube el 1 % ante nuevas esperanzas de que EEUU e Irán alcancen acuerdo de paz

Madrid, 6 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con ganancias del 1 % y extiende así la tendencia positiva de la víspera, ante el aumento de las esperanzas de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo de paz.

Asimismo, el mercado se ve impulsado por la caída del crudo brent, el de referencia de Europa, que baja el 1,28 %, hasta los 108,42 dólares el barril, después de que Estados Unidos haya suspendido el "Proyecto Libertad" -impulsado para asegurar militarmente el tránsito de buques por Ormuz- ante el "considerable progreso hacia un acuerdo" con Irán.

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En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto con subidas del 1,01 %, hasta los 17.846,5 puntos. Las ganancias del año son del 3,11 %. EFE

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