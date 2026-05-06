Espana agencias

La Bolsa sube el 1 % ante nuevas esperanzas de que EEUU e Irán alcancen acuerdo de paz

Guardar

Madrid, 6 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con ganancias del 1 % y extiende así la tendencia positiva de la víspera, ante el aumento de las esperanzas de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo de paz.

Asimismo, el mercado se ve impulsado por la caída del crudo brent, el de referencia de Europa, que baja el 1,28 %, hasta los 108,42 dólares el barril, después de que Estados Unidos haya suspendido el "Proyecto Libertad" -impulsado para asegurar militarmente el tránsito de buques por Ormuz- ante el "considerable progreso hacia un acuerdo" con Irán.

PUBLICIDAD

En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto con subidas del 1,01 %, hasta los 17.846,5 puntos. Las ganancias del año son del 3,11 %. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una concejal de Vox en Murcia deja el partido tras denunciar la "falta de respeto y educación" del portavoz municipal

Una concejal de Vox en Murcia deja el partido tras denunciar la "falta de respeto y educación" del portavoz municipal

María Guerrero, concejal de Vox en Murcia, deja el partido por la "deriva" de la formación

Infobae

Un paseo en libro por la memoria de Madrid a través del Museo del Prado

Infobae

Sentido un terremoto de magnitud 3 con epicentro en Córdoba

Infobae

Feijóo viaja este miércoles a Granada, el jueves estará en Cádiz y el domingo coincidirá con Moreno en Málaga

Feijóo viaja este miércoles a Granada, el jueves estará en Cádiz y el domingo coincidirá con Moreno en Málaga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la concesión de la nacionalidad española a un sefardí tras rechazar el recurso de la Administración

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la concesión de la nacionalidad española a un sefardí tras rechazar el recurso de la Administración

Los escenarios que podrían cambiar la postura de España sobre una misión en el estrecho de Ormuz: de la difícil misión europea al alto el fuego

El alto coste de alertar sobre irregularidades y corrupción en España: “Las represalias son una estrategia destinada a la destrucción profesional y psicológica”

Puertos del Estado pagará 200 euros para que una empresa haga un test de personalidad a cada uno de sus futuros empleados públicos

El Gobierno promete aprobar 179 normas sin la fórmula para levantar el bloqueo de Junts: una ley sanitaria acumula 79 prórrogas en el Congreso

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

Laura Caro, gerente de Gourmetruz: “El avestruz es la gallina de los huevos de oro, de ella se aprovecha todo, la carne, los huevos, la piel y las plumas”

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Las claves del alquiler con opción a compra en España: todo lo que debes saber como inquilino en 2026

DEPORTES

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”