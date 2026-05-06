El Ministerio de Sanidad designa a Tenerife como referencia para atender al crucero

Las Palmas de Gran Canaria, 6 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha designado a Tenerife como referencia para la atención médica que puedan necesitar los pasajeros del crucero afectado por un brote de Hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, incluido el médico de a bordo, que va a ser evacuado en avión en breve.

Fuentes sanitarias de Canarias han precisado a EFE que se trata de una decisión tomada por el Ministerio dentro del acuerdo al que ha llegado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prestar ayuda al crucero neerlandés MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde.

La isla de Tenerife dispone de dos hospitales públicos de primer nivel: el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, y el Universitario de Canarias (HUC), en La Laguna.

El Gobierno canario está sorprendido por el cambio de criterio, porque, hasta poco antes de que el Ministerio anunciara que el barco podía desplazarse a Canarias, la información que había recibido es que no se consideraba necesario que hiciera escala en las islas españolas, a no ser que hubiera más contagios durante la navegación.

De hecho, en esos mismos términos se expresaba el propio presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, en una entrevista a última hora de la tarde de este martse en Hora 25, de la cadena SER. EFE

