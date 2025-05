Eva Santidrián: "El revuelo montado hay que aprovecharlo y llevarlo con naturalidad"

Madrid, 26 may (EFE).- La burgalesa Eva Santidrián, integrante del relevo 4x400 que logró recientemente la medalla de oro en los Mundiales de relevos de Guanzhou (China), declaró que el "revuelo montado" tras el éxito logrado hay que "aprovecharlo y llevarlo con naturalidad".

Santidrián, de 25 años, compitió este último fin de semana en Bruselas, dónde fue cuarta en los 400 metros (52.42) y segunda en la final de 300 (37.23).

"Estoy muy contenta porque estoy haciendo mi mejor inicio de siempre. Cuando empiezas lo haces siempre con incertidumbre pero está yendo todo muy bien", dijo Santidrián, durante la presentación del Europeo de naciones que se disputará en Madrid del 26 al 29 de junio.

"Tener a la grada apoyando me hace mucha ilusión. Aunque seas de fuera Madrid es una casa para todos y esta competición me hace mucha ilusión porque es de las pocas que me faltan. Me han contado que está muy bien y me hace ilusión ver que todos los atletas apoyan las pruebas del otro compañero", manifestó la atleta del FACSA-Playas de Castellón y pupila de Juan Herrero.

La gesta protagonizada el pasado 11 de mayo en Guanzhou por este relevo del 4x400 ha provocado un revuelo mediático que está beneficiando a la imagen de las atletas españolas.

"Lo vemos como algo positivo, por eso este revuelo montado hay que aprovecharlo y llevarlo con naturalidad. Estamos con los pies en el suelo y con ganas de seguir dando alegrías a la gente", concluyó. EFE