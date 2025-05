Albiol asegura que se despide "de un gran club" y busca otro proyecto que le ilusione

Vila-real (Castellón), 25 may (EFE).- El defensa Raúl Albiol, que este domingo se despidió del Villarreal en el partido ante el Sevilla, aseguró que fue "un día redondo" y una "bonita manera" de despedirse "de un gran club que ha logrado su objetivo".

Además, el internacional español afirmó que no quiere retirarse. “Quiero seguir jugando, está claro que ahora es difícil pensar tras tantas emociones. Pero me gustaría jugar, pero debe ser un proyecto que me emocione, me ilusione y un club que confíe en mí. Vamos a ver si en unos días lo tengo más claro y veo qué puede pasar. Sin fútbol no sé vivir, mi mujer me matará, pero mi idea es seguir”, aseguró.

El defensa se mostró muy emocionado en su despedida del club en el que ha militado en las últimas campañas y con el que no renovará su contrato.

"Desde el día que llegué tenía muy claro que iba a dar el máximo, que iba a dar siempre el máximo nivel, y con ello esperaba que la gente pudiera estar contenta con mi trabajo y mi esfuerzo. Pero la verdad es que ha sido más de lo que esperaba, con la Europa League y con las noches de Champions”, afirmó en declaraciones a los medios.

El central admitió que cuando llegó al club tenía duda de si encontraría en Vila-real "el cariño" que había tenido en el Nápoles, un club que recordó que también le dio "muchísimo".

"Tenía dudas se iba a encontrar un sitio igual, pero seis años después puedo decir que sí me he sentido igual. Me he sentido muy querido y muy valorado por el público y por la gente del Villarreal. Por los Roig, por toda la gente del Villarreal y de su entorno. Me quedaría con todo el viaje que hemos realizado, pero la noche de siempre quedará como una noche mágica. Es uno de los momentos de mi carrera”, admitió.

"En el fútbol aparte de los momentos que has vivido y que has disfrutado, queda la gente que has conocido. Recibir el trato y el cariño de mis compañeros es lo más importante, que quede que ha sido una buena persona es lo que más valoro. Los títulos son bonitos y quedarán para siempre, pero lo más importante es el cariño de tu gente y lo que se diga de ti”, añadió. EFE

jmg/nh/og