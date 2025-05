Marcelino: "Siento alegría y agradecimiento por pertenecer a un club como este"

Vila-real (Castellón), 24 may (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, señaló en la rueda de prensa previa al partido de la última jornada ante el Sevilla, que pese a no jugarse nada, tratarán de sumar la sexta victoria consecutiva para festejar la clasificación para la Liga de Campeones y se mostró agradecido de estar en el club castellonense.

"Es una satisfacción muy grande. Llegamos aquí hace año y medio. El equipo estaba en una situación muy complicada. El trabajo de los jugadores nos ha llevado hasta aquí. Estoy muy contento. Ahora era el momento de la confirmación, siendo capaces de ganar cinco partidos consecutivos. Siento alegría y agradecimiento por pertenecer a un club como este", aseguró.

Tras lograr el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones, el técnico apuntó: "Todos nos han llevado a la Champions. Hay quien ha jugado más y quién menos. Pero es trabajo de todos. Es momento de darles las gracias por su compromiso y su fe, por ser un buen grupo humano, por su calidad y actitud. Hay que darle las gracias a todos".

Marcelino insistió en que quiere cerrar la temporada con una victoria ante su afición, pese a no haber nada en juego.

"Es momento de disfrutar lo que hemos hecho pero queremos ganar y sumar 70 puntos. Siendo el tercer equipo que más suma en toda la segunda vuelta y celebrar con nuestra afición la última victoria en casa y la clasificación para la 'Champions' es lo que debemos buscar. Jugamos en nuestro campo, es un factor más", comentó.

"Jugamos contra un rival que también quiere ganar. Cuando no hay necesidad de sumar puntos, los ataques priman sobre las defensas. Vamos a intentar ganar. Soy más de memorizar los números malos y no me gustó ser el año pasado el equipo que más goles encajó en la historia del Villarreal, pero no me da tampoco ninguna satisfacción personal ser el más goleador. Lo que me llena de satisfacción es celebrar la temporada tan extraordinaria que ha hecho el equipo, entrando en 'Champions', con un triunfo ante el Sevilla", prosiguió.

Preguntado por la despedida de algunos jugadores, el técnico recalcó que ahora es el momento de disfrutar de lo que han hecho y no pensar en los que puedan estar o no el año que viene. "Cuando acabe la temporada, planificaremos lo que vendrá", subrayó.

Uno de los futbolistas que dejará con toda probabilidad el club es el veterano Raúl Albiol, del que señaló que "es una leyenda en el Villarreal. Debe estar orgullosísimo de su carrera y de su etapa en este club. Es un jugador muy importante, que ha logrado grandes cosas en el club, como la consecución de la Europa League".

"Estamos satisfechos con él y con el resto de jugadores. Me acuerdo también de Denis (Suárez) y de Eric (Bailly), que son hombres con brillantes trayectorias. Han jugado poco y han sumado mucho. Ese tipo de jugadores son los que desea tener el técnico. El futuro lo veremos cuando acabe la temporada", concluyó. EFE

