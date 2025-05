Compromís cree que Mazón debe pedir perdón y prometer que las víctimas estén en comisión

València, 24 may (EFE).- El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha destacado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debe pedir perdón "por todo lo que no hizo" la tarde del 29 de octubre en la dana, antes de reunirse con las asociaciones de víctimas, así como comprometerse a que estas sean las primeras en comparecer en la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes.

A juicio de Baldoví, ahora Mazón "quiere una foto", después de "estar desaparecido la tarde de la catástrofe, por no enviar la alarma -antes-, de que murieran personas, después de meses de ignorar a las víctimas, de insultarlas de despreciarlas, y después de haber impedido que en la comisión estén presentes".

"Lo de Carlos Mazón y el Partido Popular Valenciano no conoce límites de indignidad", ha opinado Baldoví, que insta a Mazón a pedir perdón "por todo lo que no hizo aquella tarde, por haber estado ausente, por no haber enviado la alarma, por haber insultado a las víctimas, por haberlas despreciado e ignorado".

También debería, ha dicho, comprometerse a que las víctimas sean las primeras en comparecer en la comisión de investigación de Les Corts, y después de eso, la reunión con las asociaciones. EFE