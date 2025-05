Revilla insiste en que no ha mentido sobre el emérito: "Lo sabemos la mayor parte de los españoles"

El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha defendido nuevamente este viernes que no ha mentido en sus afirmaciones sobre el rey emérito como "sabemos la mayor parte de los españoles".

Revilla ha hecho alusión al proceso judicial iniciado contra él por Juan Carlos I durante su intervención en el Congreso Regional de Comisiones Obreras (CCOO) celebrado este viernes en Santander, junto una semana después de la fallida conciliación en la que el expresidente rechazó retractarse.

Así, ha vuelto a referirse al rey emérito como "presunto corrupto" -"hay que tener cuidado con las palabras", ha apostillado- y ha cuestionado que se le pida afirmar que ha "mentido".

"Nada menos que me obligan a que diga que he mentido... la mentira es una cosa premeditada, un mentiroso es aquel que dice algo que no es verdad, pero vosotros y yo sabemos que es verdad lo que he dicho. Lo sabemos todos, la mayor parte de los españoles", ha manifestado durante su discurso ante los delegados del sindicato y otras autoridades y representantes políticos.

En concreto, Revilla ha aludido a este asunto cuando animaba al sindicato a continuar su lucha y apuntaba que él ya está "en la etapa de retirada". "Son muchos años. Voy a cumplir 83 años por más que a algún apátrida fiscal me tenga en el candelero", ha ironizado.