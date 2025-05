Chivite habla de "un ejercicio de creatividad e imaginación" en torno a Cerdán, "trazando vínculos basados en nada"

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha manifestado este viernes que "se está haciendo un ejercicio de creatividad e imaginación" en torno al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "trazando unos vínculos basados en nada, en ninguna prueba, ni siquiera en un informe que no existe".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que se remite a lo manifestado este jueves por el vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz, quien habló de "una cacería en este país y en esta tierra con el Partido Socialista, con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y con Navarra".

La presidenta ha incidido en "la creatividad para unir cosas", como "el tema de los túneles de Belate en nuestra Comunidad, hemos contestado a muchísimas peticiones de información, hemos contestado a preguntas parlamentarias, ha habido comparecencia mía en el Parlamento de Navarra al respecto y una entidad independiente fiscalizadora como es la Cámara de Comptos ha hecho una auditoría de todo ese procedimiento y no se ha observado infracción alguna, no se ha observado ilegalidad alguna".

Chivite ha incidido en este tema y ha leído una información de que el presidente de la Cámara de Comptos, en comparecencia parlamentaria en diciembre de 2024, afirmó que su asesoría jurídica "analizó profunda y detenidamente el contrato de Belate y no detectó ningún tipo de responsabilidad ni contable ni de ninguna otra naturaleza". "Por lo tanto, documentos públicos, fiscalización de un órgano independiente y no hay nada", ha sentenciado, para afirmar que "entiendo que la derecha política de este país y de está Comunidad están deseando que haya algo y yo les digo que sigan esperando".

La presidenta navarra ha señalado que "todo es supuesto" y ha preguntado "dónde están las pruebas". "No hay nada", ha aseverado, para exponer que "la Guardia Civil no se ha dirigido al Gobierno de Navarra en ningún momento". "Todo lo que hace este Gobierno está colgado en el portal de transparencia, todos y cada uno de los informes, todos y cada uno de los pasos administrativos", ha señalado, para insistir en que "no hay absolutamente nada".

"Se habla de supuestos informes, ¿dónde está el informe? Por ahora, por lo menos, no existe, y en el momento en que exista ya veremos. Por parte del Gobierno de Navarra, absoluta tranquilidad con todos los pasos que hemos ido dando", ha manifestado la presidenta.