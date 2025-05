El asesinato de Portnov causa una gran impacto en Ucrania, según el alcalde de Odesa

Madrid, 22 may (EFE).- El alcalde de Odesa, Gennadiy Trukhanov, ha asegurado este jueves a EFE que el asesinato del abogado y expolítico ucraniano Andréi Portnov ha causado un gran impacto en Ucrania.

Trukhanov, que se encuentra en España participando en el Senado en un foro parlamentario sobre inteligencia y seguridad, ha explicado en una entrevista con EFE que se enteró de la muerte de Portnov este miércoles por la tarde a su llegada a Madrid.

Ha añadido que, por lo que ha leído en la prensa ucraniana y por las conversaciones que ha mantenido con personas de su país, en Ucrania "están en shock".

El alcalde de Odesa desconoce los motivos del asesinato de Portnov, a quien no conocía personalmente y con quien no tenía ninguna relación. "No puedo comentar nada en particular sobre eso", ha asegurado a EFE.

La Policía Nacional sigue buscando al autor o autores del asesinato del expolítico ucraniano tiroteado este miércoles a las puertas del Colegio Americano del municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) después de dejar a sus hijas en clase.

Todavía se desconoce la motivación del crimen, que podría estar vinculado al apoyo de Portnov a Rusia, ya que el expolítico y abogado fue jefe de la Administración del expresidente ucraniano Víctor Yanukóvich, el mandatario prorruso que cayó tras la revolución del Maidan. EFE

(foto) (vídeo) (audio)