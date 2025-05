La ex Miss Asturias y el exjefe de gabinete de Maroto declaran ante el juez del caso Koldo

Madrid, 21 may (EFE).- Claudia Montes, la ex miss Asturias 2017 relacionada con el ex ministro Jose Luis Ábalos, y el exdirector de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, declaran este miércoles como testigos en el caso Koldo.

Montes está citada a las 10:00 horas, si bien el magistrado Leopoldo Puente ha permitido que comparezca desde Gijón por videoconferencia en vez de presencialmente en el Tribunal Supremo, como solicitó previamente, una vez que no compareció el pasado día 6 para declarar porque no recibió formalmente la citación judicial.

Según la UCO, Montes "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública LogiRail por "la influencia" del exministro y con "la relevante colaboración" de su exasesor Koldo García.

Los investigadores sostienen que fue contratada en 2019 en LogiRail "cuando formaba parte del círculo personal de Ábalos" gracias a su influencia, e incorpora un mensaje del exministro a su exasesor: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió Koldo García, que envió su currículum al expresidente de Renfe, Isaías Táboas.

Tras ella, testificará Díaz Bidart para explicar si, ciertamente, se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas (investigado en la Audiencia Nacional en la rama del caso Koldo y en Hidrocarburos) y Carmen Pano, (imputada en esta segunda causa) con la finalidad de tratar la obtención de licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.

Las acusaciones populares consideran que la compra de una casa en la provincia de Cádiz, que después fue arrendada a Ábalos, podría aparecer vinculada a la obtención de la citada licencia para Villafuel, cuyo administrador de hecho sería Claudio Rivas.

El instructor considera que la testifical de Díaz Bidart resulta pertinente a los efectos de acreditar la existencia de la reunión con Rivas y Pano, así como la persona que pudo haberla impulsado. EFE