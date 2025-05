Bolsa con arena "tóxica" es "la imagen de la lucha de un pueblo", dice el senador Bernabé

Madrid, 21 may (EFE).- El senador del PP Francisco Bernabé ha asegurado este miércoles que la bolsa con arena "tóxica" que depositó ayer en el escaño de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen es "un símbolo, la imagen de la lucha de un pueblo" y ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica "que no se preocupe que no se va a contaminar".

El PSOE denunció ayer tarde a Bernabé en la comisaría de la Cámara Alta y pidió que custodiara la bolsa para analizar su contenido, además de evaluar los hechos producidos para confirmar "si ha existido riesgo o puesta en peligro para la persona destinataria de la bolsa o para alguna otra", incluyendo "los miembros y trabajadores del Senado".

En declaraciones en los pasillos del Senado, Bernabé se ha referido a la "piel fina" y la "curiosa paradoja del partido socialista" al considerar que "una bolsita cerrada herméticamente, que transporto en mi mano y deposito en un escaño, sea un peligro para la salud pública..., pero 60 millones de toneladas de esas mismas arenas que respiremos y olemos 40.000 personas no les preocupa tanto".

El senador popular dejó la bolsa en el escaño de Aagesen durante la sesión de control al Gobierno en el curso de la cual preguntó a la vicepresidenta por qué el Gobierno había decidido "romper de manera unilateral el consenso para la regeneración medioambiental de la bahía de Portmán" en La Unión (Murcia).

Bernabé recordó durante su intervención el compromiso "legal, moral y, lo más importante, unánime de todos los agentes sociales y políticos" para la regeneración de la bahía aunque hace unos días el Gobierno manifestó su intención de sellarla, una decisión apoyada según dijo Aagesen en su contestación en "la información técnica disponible, la última y de hoy, con las mejores herramientas de análisis, así como para reducir el riesgo para la población y mejorar el medioambiente".

Este miércoles, el senador popular ha insistido en que "son la ministra y (Pedro) Sánchez, los que han decidido no regenerar la bahía de Portmán y somos nosotros los que estamos luchando porque se respete el compromiso histórico que ha roto el PSOE". EFE