Igualdad recorta un 25 % el Plan Corresponsables, que tendrá que asumir las comunidades

Madrid, 20 may (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha recortado un 25 % su financiación del Plan Corresponsables para 2025, de 190 a 142,5 millones de euros, una diferencia que tendrán que aportar ahora las comunidades autónomas en un nuevo modelo de cofinanciación.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes destinar 142,5 millones de euros a este plan, que impulsó en 2021 el anterior equipo de Igualdad liderado por Irene Montero con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad en los cuidados. En un contexto de prórroga de Presupuestos Generales del Estado, el departamento de Ana Redondo ha decidido redistribuir sus fondos para aumentar la inversión dedicada a la lucha contra la trata y la violencia de género, eminentemente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Redondo ha explicado que tras cuatro años de funcionamiento y después de detectar "algunas disfunciones" que hay que "corregir", Igualdad ha decidido revisar el Plan Corresponsables para "mejorar su eficacia".

"Nace como un plan semilla que tiene como objetivo achicar la brecha de género en materia de cuidados, una brecha que nos está costando mucho reducir", ha sostenido la ministra, quien ha subrayado que, de hecho, incluso ha crecido.

La cofinanciación del Plan (75 % de Igualdad y 25 % de las comunidades autónomas) será condición sine qua non para recibir los fondos, ha destacado Redondo.

"Estaban solapándose las competencias propias de la conciliación que son asumidas por comunidades autónomas y ayuntamientos con un plan que pretende una transformación social. (...) Son ajustes a la vista de estos cuatro años y cómo se han implementado los recursos", ha añadido.

Fuentes de Igualdad han precisado que desde 2021, el Gobierno ha transferido a las comunidades autónomas 760 millones de euros "a pulmón" que se han dedicado a cuestiones que tienen más que ver con las competencias educativas o de servicios sociales que con la igualdad.

Las mismas fuentes reconocen que los cuidados son "un aspecto muy mal pergeñado" en este país y denuncian que estos fondos gubernamentales se hayan utilizado para que las comunidades autónomas sustituyan sus competencias en este ámbito en lugar de destinarlo a acciones que hayan contribuido a cerrar la brecha de género de los cuidados, "que no se ha movido nada" en este tiempo.

Como los 190 millones de euros anuales se han venido repartiendo pero su gasto no se condicionó a la rendición de cuentas, no se ha podido hacer un análisis del dinero gastado hasta 2024, ejercicio para el que el equipo de Redondo ha exigido a las regiones detalle de las actuaciones.

"El Ministerio en su conjunto no va a sufrir un recorte, pero en cofinanciación queremos implicar a las comunidades autónomas", aclaran, e inciden en que hay que liberar fondos en "esta coyuntura tan compleja" y cambiar lo que "no funciona".

Talleres de tauromaquia, ampliación del horario escolar con madrugadores o tardones e incluso creación de artículos de 'merchandising' y otras actividades sin perspectiva de igualdad y coeducación no podrán financiarse con el Plan Corresponsables.

Igualdad ya ha propuesto a las comunidades autónomas el borrador del nuevo Plan, que será sometido a votación el próximo viernes en la Conferencia Sectorial y que exigirá que las regiones sean "rigurosas, transparentes y más comprometidas con los objetivos": "No nos interesa sustituir a Derechos Sociales en atención a las familias sin más, hay que incorporar la mirada de la igualdad y la corresponsalidad", precisan.

Las comunidades autónomas del PP han criticado duramente la decisión de recortar el 25 % de los fondos gubernamentales y en Igualdad son conscientes de que "esa conversación va a ser difícil" en el marco de la Conferencia Sectorial, pero insisten en que la cifra no es negociable.

Redondo ha adelantado que el nuevo Plan Corresponsables incluye otras novedades, más allá de la cofinanciación, como son la transparencia (se ha creado una aplicación para que las comunidades rindan cuentas de sus proyectos y justifiquen el gasto) y la apertura de nuevas líneas de financiación sobre nuevas masculinidades y formación para los cuidados.

Asimismo, se incorporan las condiciones que implican incumplimiento del Plan: que los proyectos no cumplan sus objetivos, que no se ejecuten los fondos o que no se cumpla con el criterio de cofinanciación. EFE