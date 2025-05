PP extremeño pregunta si Gallardo (PSOE) al entrar en la Asamblea busca también "aforar al hermanísimo" de Pedro Sánchez

El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en la Asamblea, Bibiano Serrano, ha considerado "una tomadura de pelo a todos los extremeños" que el socialista Miguel Ángel Gallardo pretenda ahora "aforarse" en la Cámara regional con su entrada como diputado en la misma "deprisa y corriendo", y ha preguntado si con ello lo que puede estar intentando éste es "aforar" al "hermanísimo" de Pedro Sánchez ante el caso de su contratación en la Diputación de Badajoz.

"La pregunta es ¿qué teme el señor Gallardo? ¿Qué teme el señor Gallardo? Y otra pregunta es ¿no estará intentando también aforar al hermanísimo? Porque claro, cuando se afora el principal, uno de los principales encausados en esta causa, también se va a aforar al hermanísimo, con lo cual, ¿no será esa la intención? Esa es la duda", ha espetado Serrano en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Así, aparte del "cisma" que según ha dicho imagina que va a crear Gallardo en su grupo parlamentario y en su propio partido con su decisión de entrar como diputado en la Asamblea, ya que "a ver a quién le toca dimitir y a los cuatro siguientes tener que presentar su dimisión sin haber cogido el cargo", el 'popular' ha considerado "una tomadura de pelo" que "este señor ahora venga a aforarse deprisa y corriendo, porque no lo va a hacer despacito, sino que ahora ya es cuanto antes".

En esta línea, Bibiano Serrano ha hecho alusión a la "desvergüenza", ha señalado, de Miguel Ángel Gallardo al "decir donde dije digo, digo Diego", toda vez que "había reiterado por activa y por pasiva en multitud de ocasiones que no se aforaría precisamente para no aparentar eso que parece que ahora ya no parece, que es que el señor Gallardo algo tiene que temer".

"Eso de que nada teme el que nada ha hecho, pues ya no será tan cierto porque el señor Gallardo ha decidido aforarse", ha subrayado el diputado del PP.

FELICITACIÓN A GUARDIOLA

Por otro lado, Bibiano Serrano ha trasladado también la "felicitación" a María Guardiola por ser una de las encargadas de la ponencia de los estatutos en el próximo Congreso Nacional del PP.

Esto, a su juicio, supone una "muestra evidente del reconocimiento y del prestigio" de la presidenta del PP regional y de la Junta y "de ese respaldarazo que le da el presidente Feijóo para que María Guardiola participe activamente del próximo Congreso Nacional del partido".

COMISIÓN REGADÍO TIERRA DE BARROS

Por otra parte, Bibiano Serrano se ha referido también durante su comparecencia este lunes en Mérida a una información de la Cadena COPE según la cual dicho medio dispone de documentación escrita y sonora relacionada con el regadío de Tierra de Barros, y que apuntaría a que técnicos de la Comisión Europea pidieron en junio de 2023 que se pensara en otro escenario para los fondos de dicho proyecto.

Al respecto, Bibiano Serrano ha incidido en que esto ahonda en la "verdad" de que el citado proyecto "nunca dispuso de fondos europeos para su ejecución" y que los socialistas "mintieron durante desde el año 2021 a 2023 a los extremeños y muy especialmente engañaron vilmente a los 1.200 regantes" de la zona.

En esta línea, ha reiterado que en la comisión de investigación sobre dicho proyecto de regadío abierta en la Asamblea está quedando "absolutamente claro" que los técnicos "sí avalan el proyecto, pero que los técnicos fueron tan engañados como la sociedad extremeña para que no supieran que la Unión Europea no financiaría el regadío de Tierra de Barros porque no lo ve viable medioambientalmente hablando y tiene bastantes dudas sobre este proyecto".

"¡Oh, qué casualidad! Cuando la señora Elvira Becker, la jefa de unidad de la DG AGRI, responsable de coordinar el programa extremeño, les recomienda (al anterior Ejecutivo regional del PSOE) y les advierte de que deben de reprogramar los fondos europeos destinados al regadío de Tierra de Barro porque no disponían del visto bueno de la Unión Europea, y les recordaba que tenían un grave riesgo de perder esos fondos", ha indicado.

"Ese audio se pierde y en el acta que se redacta de esa reunión no figura dicha recomendación y dicho lo que la señora Becker y la señora Ana Ríos, la ayudante de la señora Becker, dijeron en esa comisión de junio del año 2023, cuando ya sabía el Gobierno socialista que no gobernaría", ha añadido.

Esto, según ha añadido el diputado del PP supone "una excusa de mal pagador, porque evidentemente en la reunión siguiente, que se celebró en junio de 2014, la señora Becker y la señora Ana Ríos, al comprobar que en el acta no figuraba lo que ellas habían anunciado en esa reunión anterior, les exigen que se incluya en el acta que ellos advirtieron muy seriamente en la reunión previa que se celebró anteriormente al comité de seguimiento, y en el propio comité de seguimiento, de el riesgo que tenía Extremadura de perder los fondos que tenía programado para el regadío de tierra de barro, porque no daría tiempo a gastarlo si no se ponía en otro escenario para hacerlo".

En este punto, ha recordado la "desvergüenza absoluta" que el PSOE y "muy especialmente" Begoña García Bernal "posteriormente a estas falsedades que han intentado ocultar, decían de que el regadío de Tierra de Barros estaba listo para licitarse".

De otro lado, el portavoz de Agricultura del PP en la Asamblea, Bibiano Serrano ha lamentado el "boicot" que según ha dicho continúa en cuanto a los comparecientes del Ministerio de Agricultura previstos en la comisión de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros.

"Siguen con el boicot, los siguientes cargos que les tocaba comparecer en la próxima comisión del próximo miércoles tampoco van a comparecer, nos han comunicado después de haber comunicado que sí que lo harían, que sí comparecerían aunque fuera por vía telemática, nos han vuelto a enviar la negativa del ministerio a que sus cargos comparezcan en esta comisión de investigación, argumentando la misma, el mismo informe de la Abogacía General del Estado para que estos altos cargos no comparezcan", ha lamentado.

Así, ha indicado que el PP imagina que éste será el "patrón" que va a continuar con los cargos del Ministerio de Agricultura previstos para comparecer en dicha comisión. "La señora Begoña García Bernal, que recordemos es secretaria de Estado de Desarrollo Rural, habrá exigido al ministro Planas para que éste no autorice la comparecencia de ningún cargo del ministerio", ha afirmado.

Tras ello, ha preguntado "¿qué tienen que temer? ¿qué tiene que temer el ministerio y la señora García Bernal para que los técnicos y cargos del ministerio que participaron de la elaboración y del desarrollo de la inclusión del regadío de Tierra de Barros en los fondos europeos no permitan que vengan a declarar a la comisión de investigación y se sometan a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios ¿qué tienen que temer?".

Al respecto, ha apuntado que al PP le parece "una barbaridad y una temeridad que la señora García Bernal esté metiendo sus manos para impedir que resplandezca la verdad que no es otra que la que ya conocen los ciudadanos que es que el regadío de Tierra de Barro nunca dispuso de fondos europeos para su ejecución y que mintieron durante desde el año 2021 a 2023 a los extremeños y muy especialmente engañaron vilmente a los 1.200 regantes".