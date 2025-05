Víctimas del terrorismo irrumpen en una marcha a favor de presos de ETA: Son asesinos

Pamplona/Madrid, 18 may (EFE).- Miembros del colectivo de víctimas del terrorismo Covite han irrumpido este domingo en una marcha en Pamplona organizada por la red de apoyo a presos de ETA Sare y han señalado que los reclusos no son "presos políticos", sino "asesinos presos", y que no aceptarán "ninguna lección de paz y convivencia" de quienes les consideran presos políticos.

La concentración celebrada este domingo por la tarde en Pamplona era el final de una marcha con la que el colectivo Sare ha recorrido este fin de semana 544 kilómetros por el País Vasco y Navarra, pueblo a pueblo, para reivindicar una resolución definitiva y el "retorno a casa" de los presos de ETA que aun no lo han iniciado.

Cuatro victimas de ETA miembros de Covite, entre ellos su presidenta, Consuelo Ordóñez, han aparecido en esta concentración en Pamplona "de forma pacífica" para recordar a la izquierda abertzale que "la convivencia no se construye sobre impunidad", según han informado en una nota de prensa.

"No aceptaremos ninguna lección de paz y convivencia de quienes llaman presos políticos a los asesinos de nuestros familiares y basan su discurso político en el desprecio y la provocación a las víctimas de ETA", ha dicho Ordónez.

Además, ha subrayado que los presos de ETA "no son presos políticos, son asesinos presos" y están en la cárcel por matar o por intentar matar a algunos de los familiares de Covite, por lo que ha pedido parar con las "provocaciones a las víctimas".

Junto a Ordóñez han estado presentes Iñigo Pascual, hijo de Ángel Pascual, ingeniero de la central nuclear de Lemoniz asesinado por ETA en 1982; Conchi Fernández, viuda del guardia civil Aurelio Prieto, asesinado por ETA en 1980; y José María Lobato, escolta herido en un atentado de ETA perpetrado en 1997. EFE