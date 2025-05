Vicente Moreno: “Tenemos claro el discurso: Europa”

Pamplona, 17 may (EFE).- El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, afirma tener claro el discurso para los partidos que restan, con la opción de clasificarse a la Liga Conferencia como el único y deseado objetivo por plantilla y afición.

“Toda nuestra energía, ilusión y responsabilidad está en dejarlo todo por conseguir. Creo en este equipo y, si ganamos estos dos partidos, seguro que vamos a tener opciones”, ha comentado Moreno sobre la posibilidad de entrar en Liga de Conferencia, plaza que ahora mismo ocupa el Rayo Vallecano.

Sobre el próximo rival, el valenciano avisa de su peligrosidad: “Está claro que el Espanyol ha sido un equipo muy difícil de batir en la segunda vuelta. Es complejo meterle mano y tiene muchas virtudes que sabe explotar. Lo conozco bien”.

“Los veo como animales, a nivel físico se ha hecho muy buen trabajo y lo está viendo todo el mundo. No hay tiempo de pensar, están todos disponibles y los mejores, al terreno de juego”, ha mencionado sobre el estado de sus futbolistas.

“En la vida hay que dejar para los sentimientos, que mueven mucho. Agradecer que los aficionados estén ahí antes del partido, porque además creo que mis jugadores se lo merecen. Nos va a dar energía”, ha indicado sobre el recibimiento previsto al equipo en las calles contiguas a El Sadar.

También se ha referido a que es un día de despedidas: “No es una cualquiera (la de Unai García). Seguramente sea la más importante de todas las que pueda haber. Hay que mostrarle el cariño porque ha estado 25 años en el club. A pesar de no disponer de todos los minutos que le hubiese gustado, ha ejercido como capitán”.

“Es la fuerza de este club. Teniendo mejores o peores resultados. Puedes preguntar a cualquier entrenador o jugador que cuando vienen a jugar a El Sadar ya saben que aquí se paga peaje y que hay dificultad. Somos muy fuertes cuando vamos en esa línea”, dice sobre el apoyo de sus aficionados.

Sobre la posibilidad de jugar Europa y su año en Pamplona, ha subrayado: “Sí, me lo esperaba. Era mi ilusión y con esa idea vine aquí, la de conocer desde fuera lo que es Osasuna. Este club cuando va en sintonía es capaz de todo”.

Respecto al apoyo del aficionado, ha asegurado: “Lo que he notado es mucho cariño y ánimo de la gente que me he encontrado por la calle. Me han tratado de forma exquisita. Redes sociales no tengo y no creo que sea la verdad de la realidad de las cosas que pasan”. EFE

le.jr/jpd