Uno de cada tres niños ha recibido comentarios incómodos por parte de adultos

Madrid, 16 may (EFE).- Uno de cada tres niños ha recibido comentarios incómodos o molestos por parte de personas adultas, según una encuesta de la ONG Educo, que recoge la queja de los jóvenes de que no se sienten escuchados ni respetados.

El estudio, realizado con la opinión de medio millar de chicos de entre 11 y 17 años, se enmarca en la campaña 'El Mejor Trato', y se publica en el Día de la Convivencia en Paz.

El 37,5 % afirma haber sido objeto de comentarios de personas adultas que les resultaron incómodos o molestos, frases como "cosas de niños", críticas en público y observaciones percibidas como injustas.

"El maltrato físico o el abuso hacia la infancia son acciones evidentes de violencia, pero hay otros comportamientos como ridiculizar o hacer callar de forma humillante que están normalizados en la sociedad y afectan directamente al bienestar de niños y niñas y que también deberían considerarse violentos", ha advertido Miriam Torán, responsable de Movilización Social de Educo.

La entidad, que impulsa la creación de espacios de protección y buen trato en centros educativos, entidades deportivas o de ocio, destaca la importancia de garantizar su participación y confiar en sus propuestas ante cualquier problema.

También recoge que un 28 % de los chicos asegura que se siente mejor cuando le dejan tranquilo pero le prestan apoyo si lo necesita.

La encuesta muestra que tres de cada cuatro menores no han oído hablar de los derechos de la infancia, no los conocen muy bien o, aunque los han tratado en el colegio, no se acuerdan.

"Si no conocen sus derechos, difícilmente podrán ejercerlos o reconocer cuando se están vulnerando. Es urgente que la educación en derechos no se quede en un tema puntual en el aula, sino que forme parte de una cultura de respeto y buen trato en todos los espacios donde crecen", concluye Torán. EFE