Delegado del Gobierno en Madrid seguirá colaborando con la Justicia y muestra "confianza total en que termine en nada"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha indicado que seguirá colaborando con la Justicia tras haber sido citado a declarar como investigado en el 'caso Begoña Gómez' y ha mostrado "confianza total en que todo termine en nada".

Lo ha expresado este jueves en la Pradera un día después de haber sido citado a declarar como investigado ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación que supuestamente habría cometido durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia, cuando se acordó el nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno y principal investigada en la causa, Begoña Gómez.

"Yo he mostrado una total voluntad de colaboración con la Justicia y así va a seguir siendo. Ayer respondí a las preguntas que formuló en este caso la defensa. Me han citado por supuestamente haber tenido algún tipo de participación en una contratación que no tuve y eso lo aclaré", ha explicado a los medios de comunicación.

Martín ha señalado que "todo lo demás queda supeditado a que se resuelva" el recurso que ha presentado la Abogacía del Estado y ha señalado que considera "absolutamente incomprensible e injustificado" su citación como investigado.

"Una vez que se clarifique esta cuestión, si tengo que volver a declarar, lo haré, sin ningún tipo de problema, pero es importante que quede clarificada cuál es mi condición para poder declarar con garantías. La colaboración con la justicia es total y tengo confianza total en que todo termine en nada porque es que no hay absolutamente nada", ha subrayado.

Martín ha remarcado que "va a seguir haciendo su trabajo, que es representar al Gobierno de España en la Comunidad de Madrid y a trabajar con los vecinos". "Ojalá (en referencia al Ejecutivo autonómico) estén a la altura y se dispongan a colaborar con las demás administraciones, desde la lealtad y el respeto", ha reiterado.