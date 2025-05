ERC y Comuns: el Pacto por la Lengua blinda la escuela en catalán ante futuras sentencias

Barcelona, 13 may (EFE).- ERC y Comuns, que han suscrito este martes junto al Govern el Pacto Nacional por la Lengua, sostienen que este compromiso "blinda" el modelo de inmersión lingüística en las aulas y es "la mejor respuesta" ante la próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión.

Así se han expresado el portavoz adjunto del grupo de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, y la presidenta de Comuns en la cámara, Jéssica Albiach, tras el acto de firma de este documento, del que no participan Junts y la CUP pero sí entidades sociales y los principales agentes económicos catalanes.

Albiach ha afirmado que el pacto "no es una respuesta directa a la sentencia del Tribunal Constitucional" que se hará pública próximamente, sino que "va más allá".

Ha añadido que el pacto "ayuda a estar más blindados de cara a una sentencia", independientemente de que sea favorable o no, y ha subrayado la importancia de que el acuerdo "no se quede solo en palabras", como sucede con otros pactos políticos, sino que concrete un mínimo de 200 millones de inversión anual hasta 2030.

Albert, a su vez, ha remarcado que este Pacto por la Lengua "nació gracias al esfuerzo y al impulso" del anterior Govern, presidio por Pere Aragonès, y en concreto de la exconsellera de Cultura, Natàlia Garriga.

Ha dicho que el impulso del catalán no debe ser "una cuestión de partidos" sino "una política estructural" que "fortalece" a Cataluña.

Este pacto es "la mejor respuesta" que se podrá dar ante "futuros tropiezos", como la mencionada sentencia del TC: "La política lingüística del país no la marcan los tribunales, la marcan la sociedad civil, las organizaciones y los grupos y partidos políticos", ha afirmado.

En relación con esta futura sentencia, el presidente del grupo del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha afirmado no estar "preocupado" porque este pacto responde a unos "amplios consensos" que son los que "deberán presidir cualquier respuesta a cualquier circunstancia que se pueda producir en el futuro".

Ha asegurado también que este es un compromiso "que queda abierto a nuevas incorporaciones" y ha agregado que se debe evitar que "la lengua se convierta en una herramienta de confrontación".

"Vale la pena darle tiempo a la concreción de este pacto en políticas públicas y estoy convencido de que factores exógenos no alterarán el espíritu de este pacto", ha insistido.

Por parte del Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales (Ciemen) ha tomado la palabra su presidente, David Minoves, que ha defendido que ante la "emergencia lingüística" que vive Cataluña no se podía "esperar más" para sellar este compromiso.

También ha atendido a los periodistas Xavier Dengra, miembro de la comisión ejecutiva de Plataforma per la Llengua: "Esto es solo el inicio, pero no es oro todo lo que reluce, porque creemos que no es lo suficientemente ambicioso". EFE