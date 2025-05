El Lleida, ya salvado, afronta su visita a Gran Canaria "con más tranquilidad"

Lleida, 13 may (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, cree que el equipo podrá afrontar el partido de este miércoles ante el Dreamland Canaria "con más tranquilidad" tras lograr la permanencia en la Liga Endesa, pero que no puede dar "una imagen de abandono", porque la temporada aún no ha acabado.

El equipo se desplaza al Gran Canaria Arena para afrontar este encuentro aplazado de la jornada 27 (21:00 horario peninsular), tras lograr la salvación pese a caer ente el Barça en el Palau Blaugrana (98-72), ya que el Leyma Coruña, último clasificado, cayó ante el Surne Bilbao Basket (79-67).

Con el objetivo conseguido, Encuentra ha remarcado que ahora el equipo intentará "terminar el curso con un buen sabor de boca", lo que pasa por hacer un buen partido ante el conjunto insular.

"Se le debe dar valor a conseguir la salvación con cuatro partidos de margen. Si tiramos de memoria, hace 10 años no jugábamos ni el 'play-off' en la Primera FEB. Es un éxito y le tenemos que dar mucho valor. Está claro que queremos mejorar, pero lo que hemos conseguido ha sido muy importante", ha añadido.

El conjunto catalán llegará a su duelo ante los canarios en la decimotercera posición de la tabla, con un balance de 11 victorias y 19 derrotas y con ganas de resarcirse de la contundente derrota que sufrió en el Palau.

En este sentido, Encuentra ha remarcado que su tarea como técnico es que "todos sigan con la máxima tensión posible para no dejarse ir e intentar competir de la mejor manera los partidos que quedan, empezando por el de este miércoles".

Enfrente tendrán al Gran Canaria de Jaka Lakovic, un equipo que es séptimo en la clasificación y necesita ganar para seguir aspirando a disputar las eliminatorias al título.

Los isleños llegan a la cita tras caer ante el Valencia Basket a domicilio (86-79) y el Lleida buscará reencontrarse con su versión del partido de la primera vuelta, donde se impusó por 88-78 en el Barris Nord.

Para este duelo, el Hiopos Lleida podrá contar con la plantilla al completo, ya que Encuentra ha adelantado que el alero Luka Bozic "vuelve a estar a tono" y podrá estar disponible para el choque ante el Gran Canaria, después de perderse el partido ante el Barça por un proceso gripal. EFE

