Sumar defiende la unidad en Andalucía y Podemos echa el freno: vincula las alianzas con fuerzas críticas al Gobierno

Sumar ha defendido la reedición de una candidatura de unidad de la izquierda alternativa en Andalucía, siguiendo la estela de la coalición 'Por Andalucía', mientras que Podemos ha enfriado por ahora esa opción, al vincular su política de confluencia a reunirse a los sectores contrarios a la deriva del Gobierno sobre el gasto militar.

Al respecto, el secretario de Organización estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha destacado que su partido está inmerso en una tarea política "absolutamente imprescindible", que es "organizar a las fuerzas de la paz" y que se "oponen al Gobierno de la guerra y el rearme". Y una vez conseguido, ha ahondado, las "alianzas" electorales en las que participe Podemos "caerán por su propio peso".

Así lo ha trasladado cuestionado por las perspectivas de confluencia en Andalucía, una vez que desde IU y el PCA han trasladado a todas las formaciones que componen la marca 'Por Andalucía', incluidas Podemos y Sumar, una propuesta de primarias conjuntas para elegir al candidato a los próximos comicios autonómicos, previstos en 2026, y los integrantes de las listas por circunscripciones.

El objetivo de IU, según indicaron fuentes de la formación, es que en junio ya esté clarificado los partidos que quieren apostar por un proyecto como 'Por Andalucía', que es la apuesta de la actual dirección autonómica de IU, y en septiembre se puedan celebrar las primarias si es el método que reúne el consenso de los diferentes actores que participen en la confluencia.

Actualmente Podemos e IU compartieron coalición en las últimas elecciones autonómicas en diversas regiones como Extremadura, La Rioja, Murcia y Castilla y León, además de formar parte en otra candidatura amplia de la izquierda alternativa en Navarra, como es el caso de 'Contigo Navarra'.

Recientemente la actual coordinadora autonómica, Begoña Alfaro, avanzó que no iba a optar a la reelección del cargo, al estar en desacuerdo con la estrategia adoptada por la cúpula estatal y mostrarse a favor de proyectos de unidad como ocurre en la comunidad foral. Precisamente Fernández ha valorado como una decisión acertada su renuncia y ha dicho que es positivo que dé paso a gente que esté orgullosa de Podemos y quiera fortalecer al partido.

PODEMOS: "SUFRIMOS EL GOBIERNO DE "LA GUERRA Y LA MENTIRA"

Durante su comparecencia y cuestionado por si existen negociaciones con el resto de partidos en la izquierda de cara a integrarse en una misma candidatura en Andalucía y Castilla y León, el secretario de Organización estatal ha respondido que no y ha insistido en que ahora están preocupados de articular a las "fuerzas" que se oponen a la deriva militarista del Ejecutivo.

"A partir de ahí si somos capaces de articular esa fuerza social y política de la paz, que se oponga a este gobierno de la guerra y a sus políticas del rearme, del militarismo y de la complicidad con el genocidio, las alianzas caerán por su propio peso", ha agregado.

Asimismo, durante su intervención en rueda de prensa ha enfatizado sus reproches al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, al que ve sumido en un "régimen de guerra" que conllevará recortes sociales. "Sufrimos un Gobierno de la guerra, de la mentira y que es colaboracionista con los genocidas", ha espetado el también coportavoz de Podemos.

SUMAR: EL ÉXITO ES LA FÓRMULA DEL 23J

Mientras, la posición de Movimiento Sumar y esbozada por el portavoz de la formación en otra comparecencia de prensa ha sido favorable a una candidatura amplia de fuerzas de izquierda en Andalucía, dado que es conocida su "voluntad unitaria".

Urtasun ha explicado que el éxito de la coalición Sumar en las pasadas elecciones del 23J "vale para todos" los procesos electorales, aunque ha dejado claro que la decisión de cómo se concurre en Andalucía está en manos de sus compañeros en esta comunidad autónoma. "Solo quiero señalar por nuestra parte el modelo del 23J es el de éxito y es el que debemos defender", ha apostillado.

Asimismo, el también ministro de Cultura ha considerado que el diálogo y las negociaciones entre las formaciones se tienen que producir con "discreción", y con el liderazgo de los dirigentes políticos en Andalucía. Así, ha recordado que no hay ninguna declaración suya en el que marque pautas sobre materia de alianzas.

Mientras que fuentes de Sumar indican que siguen con interés los movimientos para poder armar una coalición amplia en Andalucía, en Podemos recalcan que su criterio es conformar un frente crítico con la deriva del PSOE. Así, admiten que es complicado compartir candidatura con partidos que están en el Gobierno y presumen del mismo, cuando la línea marcada por el partido en su última asamblea es una estrategia disruptiva respecto al Ejecutivo que debe ser coherente a nivel estatal y regional.

No obstante, ahondan en que cualquier escenario está abierto y que no hay prisas por concretar las candidaturas a los comicios autonómicos en Andalucía y Castilla y León. De esta forma, han recalcado que quien quiera poner plazos para cerrar acuerdos de coalición se equiva y que así no les van a atraer de cara a futuras negociaciones.

POSICIONES TRAS LAS ASAMBLEAS ESTATALES DE PODEMOS Y SUMAR

Cabe recordar que en la última asamblea ciudadana de Podemos ahondaron las críticas a Sumar, que consideraban una operación para acabar con el partido y subordinada al PSOE. Aparte, los morados han lanzado como candidata a las generales, si así lo establece su militancia, quien defiende que los socialistas integren a los partidarios de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Por su parte, Sumar ha establecido como línea general es fomentar la elección de gobiernos autonómicos desde candidaturas de unidad, como pasó el 23J, y lanzaba la mano tendida a Podemos para volver a confluir, pese a la ruptura que se produjo entre ambos a nivel estatal a finales de 2023.