Montero cree que la convocatoria del congreso de PP evidencia el "liderazgo discutido" de Feijóo, que "no ha hecho nada"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha manifestado este lunes que ya "era hora" de que el PP convocara su congreso nacional, un hecho que evidencia el "liderazgo discutido" de Alberto Núñez Feijóo, que "no ha hecho nada" desde que llegó a la presidencia del partido. Ha advertido a los populares de que la legislatura se agotará "en los tiempos que marca la ley".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, Montero ha manifestado que "ojalá" este congreso del PP sea la "excusa para que puedan presentar al menos un documento que les oriente en el proyecto de país que persiguen" porque ese partido "no tiene modelo de España" ni de Andalucía, "contradiciéndose en cada uno de los temas respecto a posiciones anteriores y siendo incoherente en los planteamientos que hace".

Como ejemplo, ha señalado que "no se entiende" que el PP haya rechazado el decreto sobre aranceles y, en consecuencia, "no haya votado a favor de proteger el campo, sobre todo el andaluz, o de proteger nuestra industria y comercio" y, en cambio, se haya posicionado "en contra de unas medidas que son absolutamente razonables para la economía de nuestro país, solo y exclusivamente por hacer un planteamiento que no lo tenían hace diez años, que es la prolongación de la vida de las nucleares".

Ha señalado, al respecto del tema energético, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, trasladó su "aspiración a que el 80% del mix energético" en esta comunidad "estuviera compuesto por energías renovables", y, sin embargo, el PP vota "en contra de la política de protección de los trabajadores y de protección de las empresas por una prolongación de la vida de las nucleares".

Para Montero, es "bueno" que el PP celebre su congreso este verano, un paso con el que se pone "en evidencia un liderazgo discutido que hay en interior del partido, porque el señor Feijóo no ha hecho nada desde que llegó a la presidencia".

Ha considerado que es "necesario y bueno que este país cuente con una oposición constructiva, que sea útil, que nos permita avanzar, que permita acordar, y llegar a consensos sobre materias básicas", algo que no pasa con el actual PP, que está "en el no a todo".

"Está solo y directamente en la política de desgaste del Gobierno de España sin presentar ninguna alternativa ni ninguna propuesta que mejore la vida de los ciudadanos; ni lo hace de España ni tampoco lo hace aquí en Andalucía", ha señalado.

Montero ha pedido al PP que "recapacite respecto a cuál es su comportamiento" y ha expresado que "ojalá el congreso sirva para avanzar". Ha considerado que el "liderazgo" de Núñez Feijóo "se tiene que aclarar en ese congreso", así como "el modelo de país que persiguen y el tipo de oposición que "piensan hacer de aquí a que acabe la legislatura, que va a ser larga".

Ha indicado que a los populares se les está "haciendo larga" la legislatura, "que se va a agotar en los tiempos que marca la ley".