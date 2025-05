Govern, ERC, Comuns y entidades firman el martes, sin Junts ni CUP, el Pacto por la Lengua

(Actualiza la BC7007 con más información y reacciones)

Barcelona, 11 may (EFE).- El Govern firmará este martes con ERC y Comuns, sindicatos como CCOO y UGT de Cataluña, patronales como Foment o Pimec y entidades como Òmnium o Plataforma per la Llengua destinar 255 millones el próximo año a fomentar el catalán, lo que se incluye en un Pacto Nacional por la Lengua que no avalan Junts y CUP.

El acuerdo contempla más de 100 millones para reforzar la enseñanza del catalán en escuelas e institutos, 78 millones para potenciar las aulas de acogida y 73 millones para partidas de apoyo al audiovisual o para incentivar la lectura en este idioma.

El Pacto Nacional por la Lengua, impulsado por el ejecutivo anterior, de Pere Aragonès, busca aumentar el uso del catalán con el horizonte fijado en 2030, compromiso al que el PSC llegó con ERC para investir a Salvador Illa.

Este pacto llega semanas después de que el Govern diera a conocer una encuesta de usos lingüísticos que concluye que el uso habitual del catalán ha bajado del 36,1 % al 32,6 % entre 2018 y 2023, mientras que el del castellano ha subido hasta el 46,5 %.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha asegurado que este Pacto Nacional por la Lengua "ayudará y mucho" a reforzar la salud del catalán y a hacer frente a futuras sentencias judiciales, como la que se espera del Tribunal Constitucional sobre el uso del catalán en la enseñanza.

Albert ha dicho que este es un pacto "abierto" a que se sumen más organizaciones y ha hecho referencia, en concreto, a la ausencia de Junts, que se descolgó de las negociaciones por la "tibieza" del Govern en este asunto. "El país no puede ni debe esperar a Junts (...). No podemos esperar eternamente", ha lamentado Albert.

De hecho, el acuerdo de investidura fijaba que este Pacto Nacional se debía formalizar en los primeros cien días de gobierno de Illa.

En declaraciones a los periodistas desde las Fiestas de Primavera de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), el portavoz parlamentario de Comuns, David Cid, ha destacado que este es "un acuerdo muy amplio y transversal" y que el impulso del catalán debe ser "una de las máximas prioridades de la legislatura".

Cid ha apuntado que "la defensa del catalán no es patrimonio de nadie, sino del conjunto de catalanes", y ha añadido que "las resistencias de Junts no deben frenar la defensa del catalán" ni la materialización de este "acuerdo de país".

Se ha pronunciado sobre el pacto, asimismo, Plataforma per la Llengua: "Nos parece bien que haya consenso social y político entorno a la lengua, pero lo que hay por escrito es insuficiente, tiene incoherencias y déficits presupuestarios", ha dicho su presidente, Òscar Escuder, en la red social X.

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha justificado su negativa a firmar este pacto, porque a su juicio "se tendría que hacer contra el Estado, no de la mano del Estado", y en Cataluña "quien mejor representa los intereses del Estado español es el PSC".

La CUP apoya algunas medidas de un pacto que, en cambio, "no contiene nada ante la ofensiva judicial contra el catalán", por lo que el acuerdo "puede quedar en papel mojado si no se está dispuesto a plantar cara al Estado español", que es "el principal enemigo" del catalán, ha dicho Estrada, en declaraciones difundidas por la CUP. EFE