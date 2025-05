Compromís cree "indecente" que el Consell no condene las críticas de Vox a las víctimas

València, 8 may (EFE).- El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, considera que la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, traspasó ayer miércoles una "línea roja" al no condenar la manifestaciones del síndic de Vox sobre las asociaciones de víctimas de la dana, en una actitud que califica de "indecente".

Baldoví, en declaraciones a los periodistas este jueves en los pasillos de Les Corts, ha lamentado que Camarero en vez de "condenar" las declaraciones del síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, que señaló que las asociaciones creadas al día siguiente de una tragedia como esta "suelen ser interesadas" y están "manipuladas por partidos políticos", incidiera en las intenciones "partidistas" de las mismas.

"Son absolutamente obscenas las palabras del portavoz de Vox pero es indecente que Susana Camarero incida en esto en lugar de condenar las palabras de Vox y en lugar de pedir perdón a las víctimas", ha lamentado.

"Las víctimas lo único que querían es no haber sido víctimas. Las víctimas lo único que querían es no haber estado asociadas a ninguna asociación. Las víctimas lo que querían de verdad es que ese día se hubiera enviado la alarma y que se hubieran salvado vidas y no tener que hacer lo que están haciendo", ha aseverado.

Baldoví ha señalado asimismo que su grupo parlamentario en Les Corts pedirá al PP y Vox que se "replanteen" la presencia de las víctimas de la tragedia en la Comisión de Investigación sobre la dana y "puedan hablar en esta casa que es su casa y la casa de todos". EFE