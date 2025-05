Las pymes necesitadas de financiación bajan, pero su porcentaje supera al de prepandemia

Madrid, 6 may (EFECOM).- Más de 1,6 millones de pymes, un 47,7 %, necesitaron financiación en 2024, seis puntos porcentuales menos que en 2023, si bien supera en 12,9 puntos respecto a antes de la pandemia, según el XIV Informe sobre Financiación de la Pyme de las sociedades de garantía recíproca SGR-Cesgar.

Según el estudio, el saldo de empresas que aumentó su facturación en 2024 mejoró respecto a un año antes, pero eso no se tradujo en un incremento de beneficios para las pymes, siendo más las que lo vieron reducir que las que los incrementaron.

Además, el porcentaje de pymes que vende en mercados extranjeros bajó al 9,1 % desde el 9,7 % de 2023, una tendencia que puede empeorar en 2025 por la imposición de aranceles por Estados Unidos.

En cuanto a los tipos de financiación, en 2024 los instrumentos más utilizados fueron las líneas de crédito, que usaron un 21,3 % de las pymes, el préstamo hipotecario (18,4 %) y las líneas ICO (15,5 %), aunque el de éstas ha descendido su altos índices en la pandemia y años posteriores, seguidas del crédito comercial (14,9 %), el 'leasing' (10,4 %) y las subvenciones (6,5 %).

En 2024, un 47,7 % de las pymes españolas ha tenido necesidades de financiación, por debajo del 54,2 % que la precisaron en 2023.

La necesidad fue mayor entre las empresas pequeñas (de 10 a 49 empleados) al alcanzar al 77,1 % y las medianas (de 50 a 249 empleados), en que la necesitaron un 83,3 %.

Los sectores con mayores necesidades de financiación fueron Agricultura, ganadería y pesca, en el que la precisaron un 65,1 % de pymes; Comercio y servicios personales (58,2 %) e Industria manufacturera, extractiva, energía y agua (57,5 %).

La mayor parte de las pymes, un 64,6 %, ha requerido financiación para circulante, y un 53,4 % para inversión.

La financiación para expansión en el mercado nacional o en mercados edranjeros ha disminuido y se situó en 2024 en el 0,9 %, frente al 2,8 % de 2023; mientras que las necesidades de financiación para digitalización y sostenibilidad perdieron peso, pasando en el conjunto de ambas áreas del 29,3 % al 23,4 %.

Un 88,7 % de las pymes resolvió sus necesidades con financiación ajena, frente al 73,9 % en 2023, y aumentó el uso de la financiación bancaria, que pasó de ser utilizada por un 62 % en 2023 a un 69,8 % en 2024.

No obstante, la financiación no bancaria creció más y pasó del 22,8 % en 2023 al 35,4 % en 2024 por la mayor existencia de subvenciones, que representaron el 37,6 % de la financiación no bancaria en 2024 frente al 28,6 % en 2023.

El porcentaje de pymes que ha accedido con facilidad a la financiación por cuenta ajena aumentó en 2024 y se situó en el 38,3 %, frente al 26,4 % de un año antes, debido a la moderación de la inflación y la reducción de los tipos de interés.

Aun así, el coste de la financiación sigue siendo el principal obstáculo para acceder a ella para el 38,1 % de las empresas, por debajo del 46,9 % en 2023.

Un 36,5 % de las pymes dice que requirió financiacion bancaria en 2024 y un 90 % la obtuvieron, frente a un 78,9 % en 2023, y sólo un 6 % de las pymes vieron denegada su solicitud, frente a un 8,5 % en 2023.

El porcentaje de empresas con necesidades de garantías o avales para obtener financiación ajena ha pasado del 16,2 % en 2023 al 18,1 % en 2024, y en el caso de la bancaria la exigencia de garantías creció del 36,4 % al 40,3 %.

Las perspectivas de las pymes sobre la evolución de la financiación bancaria en los próximos doce meses son negativas y más de un 40 % creen que los costes de financiacion empeorarán.

Por su parte, las dieciocho sociedades de garantía recíproca que hay en España inyectaron 2.694 millones de euros a pymes y autónomos en 2024 a partir de 23.364 avales formalizados, un 5 % más que el importe que facilitaron en 2023. EFECOM