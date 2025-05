Indar (Kutxabank) analiza una docena de grandes operaciones de inversión en firmas vascas

Bilbao, 5 may (EFECOM).- El presidente de Kutxabank, Anton Arriola, ha desvelado que la sociedad de inversión Indar, recientemente creada por el banco vasco, analiza ya una docena de "grandes operaciones" con empresas de Euskadi.

En una conferencia-coloquio celebrada este lunes en el foro Deusto Business Alumni, Arriola se ha referido de forma reiterada a Indar, herramienta dotada con 500 millones de euros y cuyo objetivo es "dinamizar y arraigar el tejido económico vasco" a través de una financiación a "empresas tractoras" que "evite que tengan que vender a fondos de fuera".

"Hemos desplegado una intensa actividad de diálogo con empresas en los últimos meses y ahora estamos analizando una docena de grandes operaciones, que en muchos casos requieren una inversión inicial de alrededor de 100 millones de euros, por lo que posteriormente necesitaríamos más socios", ha explicado.

Sobre la posible salida a bolsa de esta sociedad, Arriola ha reconocido que en este momento "es una ilusión" porque "primero hay que construir una cartera atractiva" "Salir a bolsa significaría en ese caso una buena noticia", ha apuntado.

Crecimiento de Kutxabank

Respecto a las opciones de crecimiento de la entidad, su presidente ha comentado que el banco "busca" en el mercado para detectar "pequeñas oportunidades".

Ha precisado, no obstante, que en este momento no se ve una posibilidad de compra de alguna otra entidad "de tamaño cercano" al banco vasco dado que "esas oportunidades se dan en situaciones de debilidad, y ahora no es el caso en el sector".

Sobre la situación general de Kutxabank y su futuro, Arriola ha destacado que, tras años de practicar "una banca de trincheras", ahora se llevará a cabo "un cambio de tendencia" en el que "no solo se trata de conceder hipotecas, sino de ayudar al crecimiento del país".

"Somos líderes en financiar a particulares y aspiramos a ser líderes en financiar a las empresa de Euskadi y de Córdoba", ha dicho.

Plan Benetan 2025-2027

Arriola también ha repasado los objetivos y retos marcados por Kutxabank en el Plan Benetan 2025-2027, que se presentó públicamente el pasado mes de marzo.

Dicho plan prevé una inversión de 620 millones de euros en transformación digital, la incorporación de más de 450 profesionales y sumar más de 100.000 nuevos clientes particulares.

En relación a las empresas, prevé un aumento de clientes del 30 % respecto a 2024.

El plan augura un patrimonio total gestionado de 50.000 millones de euros (30 % más que en 2024); un aumento de las hipotecas del 20 % (40 % más al consumo y 35 % más a las empresas) y un volumen de negocio de más de 150.000 millones en 2027.

El beneficio neto acumulado previsto es superior a 1.650 millones de euros, un 20 % más que en el bienio 2022-2024.

El dividendo a las fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social será cercano a los 1.000 millones de euros. EFECOM

