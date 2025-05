Puigdemont pone en duda que el Gobierno esté en contra de la opa del BBVA al Sabadell

Barcelona, 4 may (EFECOM).- El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha dicho este domingo que "no confía" en las palabras del Gobierno al afirmar que está en contra de la opa del BBVA al Sabadell y ha apuntado que las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) darán "cobertura y protección" a las pymes catalanas.

El jueves, la CNMC avaló, con compromisos, la posible compra del Banc Sabadell por el BBVA, lo que abre la puerta a que el Gobierno pueda opinar sobre esta operación e incluso endurecer las condiciones para llevarla a cabo, tras lo que el secretario general de JxCat, Jordi Turull, emplazó al Ejecutivo central a que no autorice la opa.

"Por si acaso no cumplen con lo que dicen y la opa prospera, las condiciones fijadas por la CNMC darán a las pymes catalanas y baleares una cobertura y protección por encima de todo el resto de empresas españolas. Porque ahora se reconoce que en Cataluña hay un problema especialmente grave de competencia", ha afirmado en X.

Ha sido este reconocimiento, según Puigdemont, "lo que ha determinado la renuncia al único voto particular que habría habido", en referencia a Pere Soler, el vocal de la CNMC nombrado a petición de Junts y que no se opuso al dictamen.

Con todo, Puigdemont ha reconocido que ha habido "una discrepancia entre lo que el consejero ha creído mejor para Cataluña y la posición del partido al respecto", aunque ha dicho que la decisión de frenar la OPA "no depende del voto particular de un consejero en solitario".

"Si el Gobierno español, y si el PSC y el PSOE son coherentes con lo que dicen, la OPA no es viable", ha dejado claro el también expresidente de la Generalitat.

Y ha agregado que "se ha confundido el papel" de Soler, porque el partido "no defiende ni defenderá los intereses de una entidad financiera en particular", al no tener "intereses" en ninguna de las dos, a las que ha acusado de "no haber ayudado a los intereses nacionales de Cataluña". EFECOM