Joan Plaza, en su regreso a Málaga: “Le he dicho a Ibon que superará mi récord”

Málaga, 4 may (EFE).- El entrenador del Morabanc Andorra, Joan Plaza, recibió este domingo un homenaje y una gran ovación del Palacio Martín Carpena por su pasado como líder del banquillo de Unicaja, donde alcanzó los 325 partidos, un récord que cree y espera que supere Ibon Navarro como técnico actual del equipo malagueño.

Fue un día especial para el preparador catalán, que se emocionó en su vuelta a Málaga. “Me estoy haciendo mayor y ya chocheo. Agradezco al club lo hacho. Espero que cada vez que me vaya de un sitio tengan un buen recuerdo de mí, intento mejorar a cada persona de mi lado”, dijo Plaza, tras vivir su reencuentro con derrota del Morabanc Andorra por 98-80.

Antes del comienzo del partido, el Unicaja homenajeó a Joan Plaza por su etapa en Málaga, donde se convirtió en el entrenador con más partidos en la historia del club con 325 al frente. Recibió una camiseta con ese número, entregada por los embajadores cajistas Carlos Cabezas y Berni Rodríguez.

“Si hay un entrenador que supera mi récord, lo voy a aplaudir. Le he dicho a Ibon Navarro que él iba a hacer más partidos que yo. Para mí va a ser un placer que me supere", comentó sobre este asunto, y después dejó claro su sentimiento cajiastsa: "Hoy me iba a poner una camiseta verde debajo de la camisa, pero me dije: no, Joan, no seas friqui”.

Cuestionado por las declaraciones de Marcelinho Huertas y sus quejas por el juego físico del Unicaja tras el partido de Liga Endesa de la pasada jornada, Joan Plaza salió en defensa de su exequipo: “A mí me gusta jugar con contacto, es una polémica generada artificialmente. Tengo un respeto máximo a La Laguna Tenerife, pero la estructura de equipo de Unicaja le permite jugar a un nivel alto defensivamente”. EFE

