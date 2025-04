Koldo ve un "insulto" que Aldama pida ir a un retiro espiritual a Portugal en Semana Santa

Madrid, 4 abr (EFE).- Koldo García, exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, se ha opuesto a que el empresario y presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, viaje a Portugal en Semana Santa, al considerar que pedir autorización al juez para ir a un "retiro espiritual" parece "un insulto".

Aldama ha solicitado al magistrado Leopoldo Puente autorización para viajar a Torrozelo (Portugal), entre los días 17 y 20 de abril, justo coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. Es la primera vez que solicita permiso al juez para viajar fuera de España.

En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso EFE, el letrado de Koldo afirma que "solicitar autorización para levantar la prohibición de salida del territorio nacional para acudir a un retiro espiritual a la Academia Hielo y Amor, parece un insulto y una falta de respeto a la justicia y a las demás partes".

Asimismo, recuerda que "el solicitante del retiro espiritual en Portugal", está "encausado en varios procesos donde se investigan", entre otros, docenas de millones de euros de defraudación cuanto menos al fisco español, lo que "incide directamente en el riesgo de fuga", sobre todo, si viaja fuera de España.

También subraya que "no puede ser obviada" la decisión de la Audiencia Nacional que acordó su libertad provisional en virtud de "un acuerdo entre Aldama con la Fiscalía Anticorrupción con intervención de un alto mando de la UCO", porque la prisión de un investigado "no debería quedar supeditada a determinados acuerdos o al hecho de si el investigado facilita o no datos".

El empresario tiene vigente una serie de medidas cautelares que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que luego ratificó el Supremo cuando la causa pasó al alto tribunal, entre ellas, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias cada 15 días ante el juzgado. EFE