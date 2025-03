Álvaro Urquijo (Secretos): Mi padre no nos dio ni un duro, no quería que fuéramos músicos

Guillermo Cabellos

Barcelona, 27 mar. (EFE).- El madrileño Álvaro Urquijo aterriza junto a su banda, Los Secretos, en el Teatre Tívoli de Barcelona con el musical 'A tu lado', que narra cómo su padre no les dio "ni un duro" ni a él ni a su hermano Enrique porque estaba "en contra" de que fueran músicos, según ha relatado el cantante a EFE.

Este musical, que se estrenó en Mallorca hace justo un año, es la adaptación que Víctor Conde hizo de 'Siempre hay un precio', el libro que Álvaro Urquijo publicó en 2021, con el que pretendía explicar "el relato no contado del grupo" y dar su "versión de los hechos en primera persona".

"Había un relato no contado, que era el verdadero y que muchas veces, por desconocimiento, se confundía con las conductas o los estereotipos del funcionamiento del mundo del rock", detalla al respecto el cantante y guitarrista.

Así, Urquijo recuerda que en 2019, durante la presentación de su gira, un periodista le preguntó sobre las comodidades de su vida por ser "familia de los marqueses de Urquijo", mientras que otro dio por supuesto que compraban "guitarras de las buenas desde el día 1" al ser "hijos de los del banco".

"Eran periodistas jóvenes que no tenían esa información. Entonces yo decido contarlo todo basándome en esos equívocos y en lo que otro periodista había escrito sobre una supuesta conducta de mi hermano Enrique que no tenía nada que ver con la realidad y que se correspondía más con una película de drogadicción, de vicio y de mal rollo", sigue el músico.

Por eso con el libro trató de desmontar estos mitos que rodeaban a Los Secretos, una de las bandas clave en la formación del imaginario pop-rock español contemporáneo.

"Teníamos el sambenito de ser niños bien, cuando era todo lo contrario. Mi padre no nos dio ni un duro porque estaba en contra de que fuéramos músicos", recuerda Urquijo, para quien los inicios de la banda fueron "toda una lucha contra padres, contra colegios, contra viento y marea, contra una España en la que no había nada, ni equipos de sonido de alquiler buenos, ni salas de conciertos".

Otra de las etiquetas que se quiere quitar el grupo es el de ser parte de la movida madrileña, ya que Los Secretos se consideran de la nueva ola debido a sus influencias, entre las que Urquijo destaca a The Who, Sex Pistols, The Pretenders o The Police, referentes de la 'new wave'.

Sin embargo, en los 80, cuando la banda comenzó, "las multinacionales habían comprado los sellos independientes" y la 'new wave' había pasado de moda en el resto del mundo para dar paso a la "música ochentera, las hombreras y el tecladito".

"Todo eso no cuadraba con nuestras influencias", recuerda Urquijo, quien añade que ellos no participaron en la movida madrileña por dos razones: "Nosotros empezamos los primeros, con lo cual quedamos fuera de jugada por salir antes de tiempo".

"Y, cuando toda la jugada estaba a tope en los grupos, nosotros estábamos llorando la muerte de nuestro segundo batería -Pedro Antonio Díaz- y en un dique seco, porque desde el 84 hasta el 86 no hicimos nada".

Esta no es la única muerte que azotó el grupo, ya que Canito, su primer batería, murió en el año 80 –de hecho se dice que la movida surgió de su concierto homenaje–, mientras que Enrique, hermano de Álvaro, falleció en 1999.

Precisamente Enrique Urquijo es el protagonista de este 'A tu lado', un musical en el que se cuenta "la historia de un grupo y la historia de una ciudad y un país que entraba en la democracia y que evoluciona", tal y como explica Álvaro.

"Es una historia de sube y baja, porque hay cosas jocosas y tristes, pero que, acompañada por nuestra música, es la representación de lo que significaban las letras de cada canción en cada momento", sigue el cantante, quien, junto a la banda, forma parte activa de la obra, ya sea como músico o como actor.

Así, durante cuatro días, del 10 al 13 de abril, el Teatre Tívoli de Barcelona será testigo directo de la historia de uno de los grupos más influyentes del rock español. EFE

