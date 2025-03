Ryanair, primera aerolínea europea en alcanzar 200 millones de pasajeros en un solo año

Madrid, 26 mar (EFECOM).- Rayanair se ha convertido este miércoles en la primera aerolínea en Europa que alcanza los 200 millones de pasajeros transportados en un año en su red de vuelos global, un hito histórico que ha celebrado en un acto en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

La portavoz de la compañía en España, Portugal, Francia y Marruecos, Elena Cabrera, ha recibido en el aeropuerto madrileño a la pasajera número 200 millones, una mujer de origen neerlandés, de 84 años, procedente de Fuerteventura, que ha sido obsequiada con un año de vuelos gratuitos con Ryanair.

Ryanair logra dicha cifra a unos días de que finalice, el próximo lunes, 31 de marzo, su ejercicio fiscal 2024-2025 (de abril de 2024 a marzo de 2025), al que, por lo tanto, aún se sumarán más pasajeros, rompiendo la barrera de 200 millones.

Cabrera ha destacado el hecho de que el pasajero número 200 millones corresponda a una conexión en España, país "muy importante" para Rayanir, pero donde, actualmente, tiene abiertos varios frentes con el Gobierno sobre las tasas aeroportuarias o la multa del Ministerio de Consumo por cobrar por el equipaje de mano, entre otros.

Sobre la multa por 179 millones de Consumo a cinco 'low cost", incluida la irlandesa, Cabrera ha recordado que la compañía presentó un recurso y está a la espera de las decisiones judiciales, mientras sigue con su práctica habitual en cuanto al equipaje de mano, que es "totalmente legal" y amparada por la normativa europea, ha defendido.

Pese a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) se ha personado en defensa de los consumidores y usuarios en los procedimientos judiciales, Rayanir entiende que la multa "no va a seguir adelante", pero Cabrera advierte de que, en el caso de que lo hiciera, realmente los más perjudicados van a ser los consumidores y "sería una pena que tuviesen que pagar más por sus viajes".

Cabrera ha explicado que no se ha definido un tamaño específico de equipaje de mano en la Unión Europea (UE) porque hay muchos tipos de aviones y, por lo tanto, se ha dejado en manos de las compañías la decisión al respecto.

Ha recordado que Ryanair permite un bulto de mano que entre debajo del asiento y sus medidas se explican a la hora de comprar el billete y en las diferentes comunicaciones sobre el vuelo reservado.

En cuanto a la reducción de su capacidad en unos 800.000 asientos en los aeropuertos regionales de menos de 3 millones de pasajeros, al considerar muy altas las tasas que cobra Aena, "lamentablemente, por ahora, es irreversible, y la programación va a continuar así en la campaña de verano".

Cabrera ha resaltado que Ryanair es el primer cliente de Aena, por lo que siguen trabajando juntos y "estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo con respecto a los aeropuertos regionales".

No obstante, ha asegurado que la aerolínea irlandesa sigue abierta a intentar encontrar "una medida intermedia, en la cual no solo la irlandesa, sino todas las compañías aéreas, puedan encontrar más interesante comercialmente ciertos aeropuertos regionales, que "es una pena que no se utilicen".

Respecto de los retrasos en el pago de las subvenciones a residentes que adelantan aquellas aerolíneas que operan las rutas que conectan Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con la península y entre islas, ha señalado que, ante la falta de presupuestos, la compañía cree que esta deuda "se va a seguir acumulando en 2025". EFECOM