'Jone, a veces', el paso a la edad adulta y el descubrimiento de lo oscuro de la vida

Málaga, 15 mar (EFE).- La directora bilbaína Sara Fantova ha debutado con el largometraje 'Jone, a veces', una historia con un punto de partida muy personal que muestra el paso a la edad adulta de una joven de 20 años que se debe enfrentar a las partes oscuras que hay en la vida.

Jone vive con su hermana pequeña y con su padre, que sufre párkinson, y en plena Semana Grande de Bilbao se enamora de Olga, pero al mismo tiempo siente el miedo a quedarse sola por la enfermedad de su padre.

"Mi padre me dio sus diarios de cuando era joven y me puse como loca a leerlos. No había una gran revelación de nada, pero empecé a verme reflejada y hubo un diálogo entre lo que estaba viviendo y lo que mi padre escribió", ha explicado este sábado Fantova, que ha presentado su "ópera prima" en la sección oficial a concurso del 28 Festival de Málaga.

Le apetecía rodar en plenas fiestas de Bilbao y encontraron "la manera de que tuviera sentido". "Es un momento en el que la ciudad cambia por completo, y tienes la sensación de que estás vivo".

El rodaje en la Semana Grande obligó a trabajar "con un equipo muy pequeño" y, pese a que había "un guion muy sólido", dejaron "que el azar entrase en la forma de rodar y de trabajar, en la que el caos era bienvenido".

Sobre la actriz protagonista, Olaia Aguayo, la directora ha resaltado que "se dejó llevar sin preguntar demasiado". "Ensayamos mucho, pero cuando estábamos rodando la dualidad de su personaje salió desde la intuición y desde ese dejarse llevar".

"Lo importante es que Jone y su padre, por un drama del pasado, cuando no se hablaron las cosas, ahora no están comunicando sus miedos y deseos. Lo importante es que esta familia se empiece a comunicar, y que cada uno haga lo que pueda lo mejor que pueda, no vivirlo cada uno en su intimidad, porque eso puede generar que un duelo sea más doloroso y más complicado", ha afirmado Fantova.

Por su parte, Olaia Aguayo ha señalado que, pese a que era su debut, lo ha vivido como un proceso en el que estaba "todo el rato acompañada", y "eso daba forma a lo que hacía".

"Ha sido muy fácil todo. Lo intentaba llevar a una situación de mi vida e íbamos afinando. Ha sido algo intuitivo, lógico y fácil", ha insistido la actriz.

Su padre es interpretado en la pantalla por Josean Bengoetxea, quien afrontó su personaje "yendo a las fuentes", acercándose "a gente relacionada con la enfermedad" y dejándose guiar por la directora, "que tenía un trabajo previo hecho", todo ello "de la manera más respetuosa posible". EFE

