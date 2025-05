Arzobispado de Toledo afirma que no ha recibido denuncia y rechaza terapias de conversión

Toledo, 1 feb (EFE).- El Arzobispado de Toledo ha subrayado que no ha recibido ninguna denuncia relacionada con las actividades que desarrolla la asociación 'Courage' y ha agregado que "nunca ha realizado ni piensa realizar" terapias de conversión a personas homosexuales y que comparte la postura que sobre este asunto mantiene la Conferencia Episcopal Española.

La Archidiócesis toledana ha remitido este sábado un comunicado en el que expone su postura tras conocerse, hace unos días, que la Fiscalía de Toledo ha abierto diligencias de investigación al Arzobispado por terapias de conversión a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.

En el comunicado, el Arzobispado ha explicado que no ha recibido ninguna denuncia o queja, ni de un particular ni de un colectivo, respecto a la actividad que realiza 'Courage', de la que dice que en sus documentos fundacionales declara "no practicar terapia de conversión alguna ni pedir a sus miembros ningún cambio de orientación sexual".

Ha añadido el Arzobispado que esta asociación de ámbito internacional desarrolla su actividad "en clave de fortalecimiento espiritual y en la formación de grupos de amistad en los que las personas que participan libremente, siempre mayores de edad, comparten inquietud semejantes y se ayudan a vivir cristianamente".

El Arzobispado ha afirmado que comparte el criterio del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, sobre que la expresión terapias de conversión es "imprecisa, amplia y no científica", y ha resaltado que la Iglesia Católica no lo apoya y que, en concreto, el Arzobispado "nunca ha realizado ni piensa realizar dichas terapias".

Asimismo, ha indicado que la Iglesia "siguiendo las enseñanzas y ejemplo de Jesucristo, busca continuamente acabar con toda discriminación injusta, haciendo objeto de su amor preferencial a todos los que la sufren". EFE