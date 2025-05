Álvaro Cervera busca frescura ante el Albacete y espera la llegada de un fichaje

Santa Cruz de Tenerife, 1 feb (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha declarado este sábado que buscará "frescura" en los jugadores que elija para iniciar el partido de este domingo ante el Albacete Balompié en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el tercero consecutivo en casa, al tiempo que espera la llegada de un fichaje antes del cierre del mercado, el próximo lunes.

El técnico del conjunto blanquiazul opina que el cuadro manchego es un equipo "asentado en la categoría", cuyo fuerte es "la experiencia y el poso", por lo que espera un encuentro diferente al del pasado miércoles ante el Deportivo de La Coruña, que acabó sin goles pese a las ocasiones que hubo en ambas porterías, incluido un penalti fallado por los visitantes.

Cervera no esconde que jugar tres partidos seguidos de local -antes de medirse al equipo gallego, perdieron 0-1 con el Eldense-, y sumar todos los puntos era una "utopía".

Además, reconoce que aunque su equipo "ha mejorado, porque los datos así lo corroboran", sigue teniendo un serio problema con el gol, no solo para marcarlos, sino por lo poco que necesitan sus rivales para convertirlos.

En ese sentido, el entrenador ecuatoguineano espera que en las próximas horas llegue un futbolista "que nos facilite la llegada al área contraria", entre los nombres que el club tiene sobre la mesa.

"Me da la sensación de que alguno va a venir, porque han salido jugadores y hay fichas, pero no sé ni cuándo ni quién", ha apuntado en conferencia de prensa.

Cervera no descarta que jugadores del filial puedan ocupar fichas libres si no se cubrieran al cierre del mercado, y si no fuese posible, tendría que seguir contando solo con futbolistas sub-23 que puedan alternar el Tenerife B con el primer equipo.

Tampoco descarta que se produzca alguna baja más en la actual plantilla, y, aunque desconoce la posible marcha del lateral izquierdo Fernando Medrano, sí ha admitido que no puso impedimento alguno para que saliera el central hispano-brasileño Rubén Alves, cedido al Córdoba, ya que su idea es contar con Adri Pérez, del filial, en caso de necesidad. EFE

rg/pcr/jpd