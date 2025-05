Ponsarnau: "El partido contra Lleida no es una final, pero es muy importante"

Bilbao, 31 ene (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, aseguró que la visita del Hiopos Lleida el domingo a Miribilla "no es una final", pero sí un partido "muy importante" frente a un rival con el que está empatado a seis victorias y que les superó en la primera vuelta.

"Estamos en la fase regular y habrá más partidos, pero siempre hay algunos que se convierten en más importantes y este lo es. Lo sabemos y habrá que encontrar muchas cosas buenas en nuestro juego porque si no nos va a costar", asumió el técnico del equipo vizcaíno en la rueda de prensa previa.

Ponsarnau destacó del Lleida una "capacidad para correr" que le convierte en el que el que "más contraataques ejecuta" de la Liga Endesa.

"Su ritmo de posesiones es alto y se encuentran muy cómodos en la carrera, lo hacen muy bien y cuando lo encuentran meten unas rachas impresionantes. Hay que controlar esas rachas porque tienen jugadores que de repente si entran en confianza anotan aunque estén bien defendidos. Ahí está un poco el partido", reflexionó.

El técnico admite que el Surne Bilbao no tiene esa "virtud" del Lleida, pero sí la de ser "un poquito más sólidos" y recalcó que "hay un unos parámetros estadísticos" que indican que han sido "un muy buen equipo en esta liga".

"Lo que pasa es que en posesiones determinantes de partido no hemos sido tan buen equipo. Eso se ha notado en un rebote, en ese tiro de tres que te la meten y que tú no la metes, en ese tiro libre que no metes... Hemos fallado tiros libres importantes", lamentó.

"Eso es lo que marca que ahora estemos en una posición de mucho respeto por responsabilidad, pero el cómo lo hemos hecho nos tiene que dar confianza para afrontar esos finales de partido y esos momentos en los que hay nervios", añadió Ponsarnau.

Por todo ello el catalán considera clave el respaldo de sus aficionados para conseguir que, como ellos han vivido en los últimos desplazamientos, Miribilla tenga "una atmósfera muy difícil para el rival". "Todo lo que nos pueda ayudar nuestra gente va a ser importantísimo. Ahora es un momento en el que todo el mundo se juega mucho y en el que las aficiones juegan", dijo.

Por último, cuestionado por el rayo que impactó sin consecuencias en el avión que ayer jueves les traía de regreso de Cholet el técnico confesó que no se "enteró de nada porque estaba durmiendo". "Una experiencia que no pude vivir porque estaba descansando", dijo. EFE

ibn/ida/jpd