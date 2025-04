García Ortiz acusa a los fiscales que recurrieron su nombramiento de "socavar al Gobierno"

Madrid, 27 ene (EFE).- La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) de buscar "publicidad" con "argumentos que son pura propaganda" para, entre otras cosas, "socavar al Gobierno que efectúa el nombramiento de modo indirecto".

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo decide este martes si anula el nombramiento de García Ortiz como fiscal general que fue recurrido por la Apif, la víspera de que el juez le tome declaración como imputado por la presunta revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el escrito de conclusiones, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso EFE, la defensa pide desestimar el recurso subrayando que sus "argumentos, más que jurídicos, son de pura y simple propaganda".

"Da igual que haya o no base para impugnar un nombramiento del Gobierno, lo que se pretende al interponer el recurso contra el real decreto que acuerda nombrar al fiscal general del Estado es que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión", señala la defensa de García Ortiz.

Y, continúa, "que la asociación demandante obtenga publicidad por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y socavar al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo indirecto".

Para la defensa del fiscal general, es "evidente" que la Apif "no deja de verter de modo tendencioso motivaciones subjetivas de marcado carácter político, ajenas al procedimiento contencioso-administrativo, con evidente ánimo de menoscabar la honorabilidad del fiscal general del Estado".

Es más, afirma que la asociación quiere "imputar al fiscal general actuaciones que no ha realizado nunca" empleando "argumentos inauditos" hasta el punto de que el recurso está fundado "en meras opiniones subjetivas, en suspicacias interpretativas, y en una oculta intención subjetiva, contra el fiscal general del Estado"

"Esta representación no acusa a la demandante de inconsistencia absoluta en el planteamiento del este recurso, le acusan su propios hechos, y los hechos son testarudos", agrega el escrito.

La defensa también aborda la sentencia del Supremo que tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada al acusar a García Ortiz de "desviación de poder", que fue dictada por la misma sala que revisa mañana su nombramiento, con la excepción de una magistrada.

Al respecto, explica que lo que hace es que "anula un real decreto del Ministerio de Justicia, y, en su fallo, "no aparece la condena del fiscal general del Estado" de la que habla la otra parte, no sin recordar que el fiscal general "propone al Ministerio que Justicia, quien lo nombra o no por real decreto".

La Apif, que además está personada como acusación popular contra García Ortiz en la causa del novio de Ayuso, interpuso hace un año un recurso contra la designación de García Ortiz como fiscal general, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno muestran que su nombramiento "no se ajusta a la ley".

Más aun, sostiene que cuando el Supremo le acusó de "desviación de poder" al tumbar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada, eso hizo, a su juicio, que decaiga el requisito de jurista de reconocido prestigio, necesario para el cargo. EFE