Aagesen dice que en la dana no fallaron la ciencia ni los avisos sino el sistema de alerta

Madrid, 27 ene (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este lunes que en la dana no fallaron la ciencia ni los avisos sino el sistema de alertas, de lo que hay que sacar "lecciones" y que todas las administraciones actúen de forma conjunta.

Aagesen ha señalado esto durante una comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, donde ha respondido, entre otros asuntos, a peticiones del PP y Vox sobre las actuaciones del Gobierno durante y después de la dana de Valencia.

"No falló la ciencia, no fallaron los técnicos ni fallaron los avisos, falló el sistema de alerta y hay que sacar lecciones aprendidas", ha señalado la ministra, que ha llamado a la actuación conjunta de las administraciones y a integrar "cada vez más" la variable cambio climático en todas las políticas, y ha subrayado que trabajan en una propuesta sobre zonas de posible inundación: "Para que no tengamos nuevas construcciones en suelos inundables", ha recalcado.

Aagesen ha defendido que la reconstrucción y el relanzamiento de Valencia son una "prioridad" para el Gobierno: "El ministerio está comprometido desde el inicio con esas zonas y va a seguir trabajando no sólo en la reconstrucción sino para que estén mejor preparadas ante eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes".

Desde su ministerio, ha recordado, se destacó a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) para actuaciones de ayuda y emergencia en 18 municipios y se ha "liderado" la recuperación y reconstrucción de infraestructuras del ciclo del agua urbano.

El Gobierno se hará cargo al 100 % de la reconstrucción de las infraestructuras perdidas de abastecimiento, saneamiento y depuración con 500 millones de euros.

También se han presupuestado 223 millones de euros en actuaciones de emergencias por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de los cuales más de la mitad, 120 millones, ya están en ejecución y los 100 restantes lo harán a principios de febrero.

El ministerio que lidera sigue trabajando además en un plan integral de la albufera, que debe ir más allá de la reconstrucción e incorporar la innovación en la gestión del humedal, ha subrayado.

"La dana nos recuerda cada día que tenemos que acelerar la agenda de la transición ecológica y la respuesta a la emergencia climática", ha referido. EFE

(foto) (vídeo)