Aagesen comparecerá ante la comisión de la dana de Valencia en el Senado el día 18

Madrid, 6 may (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparecerá el próximo día 18 ante la comisión de la dana en el Senado, según han confirmado este miércoles fuentes parlamentarias.

Tras más de dos meses sin que se haya celebrado ninguna sesión en la Cámara Alta para indagar acerca de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024 en Valencia, la socialista será la próxima en ser interrogada en el Senado -donde el PP tiene mayoría-, según lo dispuesto hoy en una reunión la mesa de la comisión, el órgano encargado de fijar los calendarios de trabajo y las citaciones.

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Fuentes del PP en el Senado han indicado hoy a EFE que durante la intervención de la vicepresidenta se va a "exigir a quien entonces era secretaria de Estado de Teresa Ribera (su antecesora en el cargo) que explique por qué no se ejecutaron las obras hidráulicas que hubieran impedido la tragedia".

"Vamos a exigir respuestas al por qué no llegan las ayudas; respuestas a por qué se ha escondido y protegido al responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que no informó del incremento de caudal del barranco del Poyo", han precisado estas mismas fuentes.

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Agregan asimismo que en la comparecencia de la hoy titular de Transición Ecológica la someterán también a cuestiones para que "explique por qué Teresa Ribera prefirió permanecer en París preparando su acceso a comisaría a estar al lado de los valencianos".

La última sesión de la comisión de la dana en el Senado se celebró el pasado febrero, cuando fue interrogada la entonces directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

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El PP no ha llamado todavía a responsables políticos a ser interrogados en esta comisión, salvo a la delegada del Gobierno valenciano, Pilar Bernabé. EFE