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Moreno exige al PSOE que pida disculpas a los andaluces por "cuestionar" que trabajen

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Alhaurín del Grande (Málaga), 6 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha exigido este miércoles a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que se disculpe con los andaluces por cuestionar "el trabajo y el compromiso" de los ciudadanos en un mensaje en las redes sociales.

En declaraciones a los periodistas en un acto en Alhaurín el Grande (Málaga), Moreno ha señalado que la portavoz del PSOE "tiró de tópicos ofensivos" con sus declaraciones sobre los andaluces, y ha censurado que algunos quieran tirar sobre "la dignidad en el trabajo y el compromiso" de los ciudadanos.

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Montse Mínguez escribió ayer un mensaje en la red social X que estaba convencida de que el 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, "Andalucía se levantará del sofá", unas palabras que han sido criticadas por Moreno en el acto de campaña celebrado este miércoles en Alhaurín el Grande.

"Ha dicho que a ver si no nos levantamos del sillón, como si los andaluces estuviéramos todo el día tumbados", ha lamentado Moreno, quien ha añadido que "esta señora no conoce Andalucía y no tiene ni idea", al tiempo que ha reiterado que desconoce "el compromiso y el trabajo" de los andaluces.

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"No podemos permitir ofensas contra un pueblo, que es un pueblo humilde, honesto, trabajador y orgulloso", ha querido dejar claro Moreno, que ha recordado que Andalucía es la comunidad con menos absentismo laboral de toda España, lo que supone que los andaluces son "de los más trabajadores que hay en el conjunto del país".

"Millones de andaluces que como yo emigraron y han hecho crecer otras tierras de España, millones de andaluces que están aquí trabajando de manera esforzada", ha subrayado Moreno, quien ha insistido en que lo primero que debe hacer Mínguez es "pedir disculpas al conjunto de los andaluces o, al menos, sus compañeros deberían pedírselo". EFE

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EFE

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