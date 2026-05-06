Críticos de ERC presentan una denuncia interna contra Rufián por "deslealtad" al partido

Barcelona, 6 may (EFE).- El colectivo de militantes de ERC Primer d'Octubre, crítico con la dirección de Oriol Junqueras, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión de Garantías del partido contra el líder de los republicanos en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, pidiendo que se le abra un expediente por "deslealtad".

En la denuncia, sostienen que Rufián ha cometido una infracción "grave" de los estatutos y el código ético del partido por el impulso de su propuesta de un frente de izquierdas -que no cuenta con el aval de la dirección- y plantean que, como medida cautelar, se le retire de sus funciones de portavoz en el Congreso.

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Según el escrito dirigido a la Comisión de Garantías, Rufián ha desarrollado en los últimos tiempos "una estrategia política propia, articulada al margen de los canales internos, orientada a la construcción de un espacio político de ámbito estatal con otras formaciones ajenas" a Esquerra, en alusión a la propuesta del frente de izquierdas.

Por ello, señalan que Rufián ha cometido una infracción grave de los estatutos y del código ético, en cuanto a su deber de lealtad al partido y la obligación de someter las decisiones estratégicas a los órganos competentes.

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Los denunciantes remarcan que el líder de Esquerra en el Congreso ha promovido su propuesta "sin mandato orgánico ni debate previo dentro del partido" y que ello genera "confusión" entre la militancia y el electorado y "perjudica la credibilidad del partido y compromete la coherencia política y estratégica".

"Esta línea de actuación supone una alteración sustancial del proyecto político que nuestro partido defiende, así como una vulneración del principio de lealtad interna y de respeto a las decisiones colectivas adoptadas democráticamente", agregan.

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En este sentido, instan a la Comisión de Garantías a que determine si las actuaciones de Rufián vulneran los estatutos del partido y, en su caso, "se adopten las medidas disciplinarias correspondientes".

Mientras se resuelve el proceso, piden que, como medida cautelar, se valore la "limitación de las funciones representativas" de Rufián, como su cargo de portavoz en el Congreso, "con el objetivo de preservar la integridad y coherencia del proyecto político del partido". EFE

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