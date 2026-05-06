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El abogado de un acusado de un crimen machista se escuda en la salud mental de la víctima

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Madrid, 6 may (EFE).- La declaración de un procesado en el juicio en el que se le acusa del asesinato de su pareja en 2024 al arrastrarla con el coche ha estado marcada por la estrategia de su abogado de apelar a la salud mental de la fallecida, cuyos informes psiquiátricos ha exhibido en la Sala.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reanudado este miércoles el juicio con jurado a Yeunel C.F., para el que la Fiscalía pide 28 años de prisión, tres por un delito de violencia física y psíquica habitual contra María E.A.M. y 25 años por conducir temerariamente y asesinarla el 2 de septiembre de 2024 con las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

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En la sesión de este miércoles el acusado ha respondido solamente a las preguntas de su abogado y de los miembros del jurado, una declaración que ha estado marcada por la decisión del letrado de apelar a la salud mental de la víctima.

Según ha expuesto, un informe detalla que antes de comenzar su relación con Yeunel María seguía un tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos relacionado con la infidelidad y la ruptura con su anterior pareja, el padre de sus dos hijos, que emigró a Estados Unidos.

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El letrado ha destacado frases de dicho informe, como que ella "se rompía los dientes de la ansiedad", y ha preguntado al acusado sobre los "ataques de celos" que tenía contra él, que mantenía una relación paralela con Lisbeth, la madre de su hijo, que había llegado a España desde la República Dominicana.

El hecho de que frecuentara a Lisbeth levantó las sospechas de María, que -según ha referido él- estaba muy "celosa" e incluso llegó a ir al domicilio de su amante y "armó un show".

El 2 de septiembre de 2024 el acusado acudió al apartamento en el que convivían en el distrito madrileño de Puente de Vallecas para recoger ropa y marcharse definitivamente y María le preguntó con quién había comido, después discutieron, agarró sus pertenencias y salió de la casa.

Cuando bajaba las escaleras del edificio escuchó que María iba tras él y entró en su coche en la calle de la Sierra de Albarracín y entonces ella "se puso histérica" y comenzó a dar golpes en la ventanilla del copiloto, tras lo que se subió al capó del coche para evitar que se marchase, siempre según el relato del acusado.

Entonces la invitó a entrar en el coche y cuando ella iba a hacerlo arrancó bruscamente. En el momento en el que observó que María quedó agarrada a la puerta y estaba siendo arrastrada dio un frenazo y ella salió despedida como pudo observarse en la sesión del martes por un vídeo grabado por un testigo.

A pesar de que el jurado le haya cuestionado cómo pudo verlo dada la agitación y la rapidez de los hechos el acusado ha sostenido que vio cómo la víctima estaba en el suelo con los ojos abiertos y por eso se marchó de la escena: "Ella quería agredirme y yo quería irme", ha manifestado.

Han comparecido como testigos la madre y la prima de María que han referido haber visto moratones en el cuerpo de la víctima a pesar de que esta tratase de cubrírselos con maquillaje.

"Cuando comenzó a salir con él se alejó de la familia", han indicado para añadir que los dos hijos de María sufren insomnio y pesadillas, por lo que están bajo tratamiento psicológico.

Asimismo la madre de la víctima ha expuesto que su nieta menor "dormía con un cuchillo debajo de la almohada" cuando estaban con Yeunel por el miedo que le tenía dados los gritos y golpes que escuchaban de madrugada. EFE

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EFE

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